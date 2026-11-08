El técnico de los Tuzos resaltó la importancia de la victoria en vísperas de Liguilla

Benjamín Mora destacó la actitud de Pachuca tras su reciente goleada ante Atlas y aseguró que el equipo llegó con la intención de mantener el nivel mostrado ante Tigres y América.

El técnico de los Tuzos reconoció la dificultad del compromiso, pero resaltó el compromiso de sus futbolistas y el buen cierre que han tenido en el torneo.

“Veníamos con un objetivo: hacer un partido igual o mejor que contra Tigres y América. Esa era la meta; la consecuencia serían los tres puntos. Desde el minuto uno teníamos que pensar que el partido se iba a terminar. Era matar o morir. Sé lo que significa este estadio, la presión, la gente y este escudo del Atlas. Sabíamos que sería difícil. No dejamos de pelear y debíamos hacerlo mejor. Había un equipo comprometido y colaborativo. Nuestro cierre está siendo bueno; cerramos en casa y ojalá eso nos ayude”, señaló.

El gran momento en ofensiva que viven los Tuzos

Mora también destacó el momento ofensivo de su equipo, que ha conseguido siete goles en sus últimos dos partidos, además del buen presente que atraviesa Salomón Rondón.

“Sobre Rondón, ya lo he dicho muchas veces: tengo una gran estima por él, es una gran persona y trabaja para el equipo. Cuando un goleador está en confianza dentro del campo, saca lo mejor de sí mismo. Está muy contento, acaba de renovar y todo lo que rodea a Rondón suena bonito”, agregó.

Pachuca celebra la ventaja ante el Atlas en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Sin embargo, el entrenador dejó claro que Pachuca todavía tiene un desafío importante por delante y que toda la atención está puesta en el próximo partido ante Toluca.

“No hemos liberado ninguna presión. Estoy comprometido con jugar una final en el siguiente partido. Mido el funcionamiento, el esfuerzo, el rendimiento y el compromiso; el marcador me da igual. Mientras sigamos con vida, siempre existe la posibilidad”, concluyó.