El entrenador de los rojinegros aseguró que su equipo tiene cosas por mejorar

Atlas sufrió un duro tropiezo ante Pachuca en un partido que dejó sensaciones encontradas en el conjunto rojinegro. A pesar de haber conseguido su clasificación con dos jornadas de anticipación, Hernán Crespo reconoció que su equipo no mostró su mejor versión y consideró que el rival fue superior en una noche en la que poco salió como esperaba.

El estratega argentino destacó el valor de lo conseguido por su equipo a lo largo del torneo, aunque lamentó que no pudieran responder de la mejor manera ante los Tuzos.

“Claramente, no fue el partido ideal para festejar una clasificación con dos jornadas de anticipación. Lo que hemos hecho hasta aquí tiene un valor enorme. Pachuca vino a buscar lo que ya habíamos conquistado y lo hizo con buenas actuaciones; lamentablemente, nosotros no estuvimos a la altura”

Atlas viviendo una pesadilla en los primeros 15 minutos ante Pachuca | IMAGO7

¿Qué más dijo Hernán Crespo?

Crespo señaló que el encuentro estuvo marcado por distintas circunstancias que complicaron el panorama para los Rojinegros. Desde una expulsión y un penalti hasta la anulación de un gol que pudo significar el empate, el técnico consideró que fue una noche en la que su equipo cometió demasiados errores.

“Han pasado todo tipo de accidentes: una expulsión, un penalti y, en inferioridad numérica, todavía puedes hacer un gol a balón parado. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Logramos revertirlo, habrá que verificar y seguir creyendo en la buena voluntad, porque no encontré el motivo por el cual se anuló el 2-2. Después cometimos más errores. Yo digo que hoy nada salió bien”

Aplican vendaje a Carlos Moreno, portero del Pachuca en el duelo ante Atlas en el Estadio Jalisco | MexSport

El entrenador también respaldó a Adonis Frias, quien vivió un momento complicado durante el encuentro, y aseguró que confía en su capacidad para revertir la situación y demostrar su calidad en los próximos partidos.

“Adonis Frías tiene la personalidad para revertir todo. Hay cosas que no tolero, como la mala educación. Hay que saber manejarlas y en eso confío plenamente en él. Va a revertir la situación y, con buenos partidos, demostrará lo talentoso que es. Hay cosas que debemos revertir juntos”,

Salomón Rondón anotó ante Atlas su gol 14 del Apertura 2026 | MexSport

Derrota previo a la Fecha FIFA

Finalmente, Crespo consideró que la derrota puede convertirse en una experiencia importante para el equipo antes del inicio de la Liguilla. La Fecha FIFA permitirá al plantel descansar y trabajar para corregir los errores de cara a la fase decisiva del campeonato.