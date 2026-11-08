Robert Morales será de Pumas por una cantidad acorde a su cotización; esto le costará al club

Robert Morales terminó con la camiseta rota en la bronca | MexSport

Como se había adelantado en este espacio, el acuerdo está prácticamente cerrado

​Robert Morales, uno de los jugadores más destacados anoche en el enfrentamiento entre Pumas y América, prácticamente es de los universitarios, una vez que los clubes cierren el acuerdo, situación que podría concretarse a principios de esta semana.

​Sin embargo, una de las dudas que creció en las últimas horas es el valor por el cual el conjunto universitario adquirió sus derechos federativos. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, la cifra ronda los cinco millones de dólares.

Robert Morales aparece entre los mejores asistidores del torneo | Imago7

¿Qué falta para concretar?

​Como se había adelantado en este espacio, el acuerdo está prácticamente cerrado y solo resta que Morales, quien concretó el tiro penal, estampe su firma para que los auriazules hagan oficial su contratación.

​El atacante juega a préstamo por un año, mediante un acuerdo pactado a inicios de 2026 proveniente del Toluca.

Robert Morales en celebración con Pumas | IMAGO 7

Los números de Robert Morales en Pumas

​En el Clausura 2026 fue el máximo anotador de Pumas con 9 goles, guiando al equipo hasta la final. En la actualidad se mantiene como titular indiscutible y disputa prácticamente los 90 minutos de cada jornada en el eje del ataque. Acumula 15 anotaciones en 39 compromisos vistiendo la camiseta universitaria.

​Su regularidad le ha permitido mantenerse en el radar de la Selección de Paraguay durante las convocatorias internacionales de 2026, con lo que Pumas asegurará una contratación sólida por los próximos tres años.