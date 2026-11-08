El presidente de Grupo Orlegi salió del Estadio Banorte entre cánticos y celebraciones de los seguidores laguneros

Santos Laguna consiguió una importante victoria frente al Atlante en el Estadio Banorte, resultado que le permitió afianzar su boleto a la Liguilla cuando todavía resta una jornada por disputarse. El triunfo desató la alegría de los aficionados verdiblancos, quienes acompañaron al equipo en su visita.

Algo que llamó la atención fue al finalizar este; ocurrió algo en la salida del inmueble, cuando Aleco salió del estadio y se unió a la celebración de los seguidores de Santos. Entre vehículos y aficionados, el directivo festejó al ritmo de “Color Esperanza”, canción que fue coreada por los laguneros mientras abandonaban el recinto.

Una ‘invasión’ que rindió frutos

La celebración también tuvo un significado especial por el movimiento que Aleco Irarragorri impulsó previo al encuentro. El presidente de Santos había invitado a los seguidores verdiblancos a pintar de verde el Estadio Banorte, bajo el lema “No es invasión, es pintar de esperanza el estadio”, por lo que la canción de Diego Torres se convirtió en uno de los símbolos de la ilusión lagunera durante su visita a la capital.

El triunfo ante los Potros de Hierro fue resultado de un partido que tuvo complicaciones desde los primeros minutos. Atlante se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Aarón Quirós, pero Santos tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para reflejar su superioridad en el marcador. Al minuto 67, Tahiel Jiménez abrió el marcador después de una asistencia de Ezequiel Bullaude, mientras que Esteban Lozano sentenció el 2-0 al 77', tras un pase de Mauricio Cuevas.

Con este resultado, los dirigidos por Renato Paiva alcanzaron los 25 puntos y consiguieron su octava victoria en los últimos nueve encuentros, una recuperación importante después de un complicado inicio de torneo. Además, llegaron a cinco partidos sin recibir anotación en ese tramo, consolidando su repunte en el Apertura 2026.

Santos en su triunfo sobre Necaxa | IMAGO7