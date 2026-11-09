¿Se olvidó de América? Veiga en el Gran Premio de Brasil en medio de su rehabilitación

El mediocampista azulcrema presumió su presencia en el paddock de São Paulo

Raphael Veiga sigue dando de qué hablar fuera del terreno de juego. El todavía futbolista del Club América acudió este domingo al Gran Premio de Brasil en São Paulo, donde fue captado conviviendo en el paddock e incluso posando en una fotografía junto al ganador de la carrera, el piloto británico Lando Norris.

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La aparición del mediocampista brasileño llamó poderosamente la atención de la afición azulcrema, ya que actualmente atraviesa su proceso de rehabilitación en territorio sudamericano tras someterse a una cirugía por una luxación en el hombro izquierdo, mostrando una notable mejoría física durante el evento de la Fórmula 1.

La recuperación de Raphael Veiga y sus apariciones en Brasil

Con autorización de la directiva de Coapa, Veiga viajó a su país natal para ser operado y llevar a cabo su rehabilitación. Sin embargo, su agenda social no se ha detenido durante su recuperación.

Hace apenas unos días también fue visto en las tribunas del Allianz Parque apoyando al Palmeiras durante su encuentro frente al Vasco da Gama, generando dudas entre los seguidores mexicanos sobre el avance de su estado físico.

Raphael Veiga, Carlos Hermosillo | Imago7

Este domingo disfrutó de la actividad del deporte motor en Interlagos, conviviendo con figuras del automovilismo internacional antes de volver a enfocarse en sus terapias.

¿Raphael Veiga volverá a jugar con el América?

Más allá de su recuperación médica, todo apunta a que el mediocampista vive sus últimas semanas como jugador de las Águilas. El préstamo de Veiga con el conjunto capitalino vence el próximo 31 de diciembre de 2026 y, tras las declaraciones del presidente deportivo Santiago Baños dejando en el aire su continuidad debido al elevado costo de su carta, luce prácticamente imposible que el club ejerza la opción de compra.

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7