Tras sus eliminaciones con América y Monterrey, el 'Tano' finalmente conquistó su primer título como entrenador

Fernando Ortíz llegó a ser conocido como el dueño de 'La Maldición de las Semifinales', ya que tanto con América, Monterrey y Santos, estuvo a cargo de muchos fracasos dentro de la Liga MX, mismos que contrastan directamente con que, hoy en día, se puede presentar como el campeón de la liga de Chile con Colo Colo.

El estratega de 48 años llevó al Cacique a conquistar su estrella número 35, luego de vencer 2-1 a Ñublense en un dramático encuentro disputado este domingo 8 de noviembre. Un gol de Marcos Bolados en tiempo de compensación aseguró el campeonato y permitió que Ortiz levantara su primer trofeo como entrenador, después de seis eliminaciones en Semifinales durante su paso por México.

El 'Tano' nada más no pudo en su paso por México

La historia del 'Tano' en el futbol mexicano estuvo marcada por la frustración. Durante su etapa con América, entre 2022 y 2023, consiguió que las Águilas fueran protagonistas y terminaran como líderes generales, pero nunca pudo superar las Semifinales. Primero quedó eliminado ante Pachuca en el Clausura 2022, posteriormente frente a Toluca en el Apertura 2022 y finalmente contra Chivas en el Clausura 2023, una derrota que provocó su renuncia al conjunto azulcrema.

Su llegada a Monterrey tampoco cambió la historia. A pesar de contar con una de las plantillas más importantes de la Liga MX, Ortiz volvió a quedarse a las puertas de una Final en tres ocasiones: ante Nashville en la Leagues Cup 2023, Columbus Crew en la Concacaf Champions Cup 2024 y Cruz Azul en el Clausura 2024. Seis Semifinales disputadas entre América y Rayados, seis eliminaciones.

Fernando Ortíz, en su etapa como entrenador de América | IMAGO7

El capítulo más complicado llegó con Santos Laguna en el Clausura 2025. Lejos de encontrar estabilidad, el entrenador argentino firmó una de las peores etapas de su carrera, con apenas dos victorias, un empate y 14 derrotas en 17 encuentros. Los Guerreros terminaron en el fondo de la clasificación y Ortiz abandonó la institución sin conseguir revertir la crisis deportiva, antes de encontrar una nueva oportunidad en el futbol chileno.

Fernando Ortiz rompe su maldición y conquista su primer título

La revancha ha llegado en Chile. Después de asumir la dirección técnica de Colo-Colo, Ortiz consiguió transformar su historia y llevar al conjunto albo al campeonato de la Liga de Primera 2026. El partido definitivo ante Ñublense tuvo un desenlace dramático: Arturo Vidal abrió el marcador, Lucas Molina empató para los locales y, cuando parecía que la coronación tendría que esperar, Marcos Bolados apareció al minuto 90+2 para marcar el 2-1 que aseguró el título con tres jornadas de anticipación.

Tras el silbatazo final, Fernando Ortiz no pudo contener las lágrimas durante una entrevista con TNT Sports Chile. El entrenador recordó las oportunidades que había desperdiciado durante su carrera y expresó: "He estado en seis ocasiones para poder lograr el objetivo y no se me había dado". También destacó la perseverancia de su cuerpo técnico y el esfuerzo de sus jugadores para superar las dificultades de una temporada que terminó con la conquista del campeonato.

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