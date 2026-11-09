Checo Pérez se encuentra con el histórico Cafú en el Gran Premio de Brasil y así reaccionó en redes

El piloto mexicano convivió con el bicampeón del mundo en Interlagos

La previa del Gran Premio de Brasil dejó un momento estelar que unió a dos grandes figuras del deporte internacional. El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez aprovechó los momentos previos a la competencia dominical en el Autódromo José Carlos Pace para convivir con el histórico exfutbolista brasileño Cafú, en una postal que rápidamente dio la vuelta a las redes sociales del deporte motor.

Imágenes compartidas por la escudería Cadillac mostraron el encuentro entre el tapatío y el legendario lateral derecho, considerado uno de los mejores de la historia y ganador de las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 con la Canarinha.

Checo Pérez y Bottas en Sao Paulo | AP

Ambos personajes intercambiaron saludos cordiales y jerseys en el paddock, reflejando la conocida afición del piloto azteca por el balompié. "El crossover que sabíamos que necesitábamos. Bienvenido al paddock, Cafú", presumió la escudería en sus canales oficiales.

¡Otro fin de semana justo en la pelea!

Tras concluir las acciones en el circuito de Interlagos, el propio Checo Pérez utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para hacer un balance de su actuación dominical, reconociendo tanto los aspectos positivos como los contratiempos mecánicos que condicionaron su resultado final:

¡Otro fin de semana justo en la pelea! Una carrera difícil en condiciones mixtas, pero teníamos el ritmo para terminar más arriba. Desafortunadamente, otro problema en la parada en pits nos costó, pero sé que el equipo seguirá trabajando duro. ¡Contento con nuestro ritmo, especialmente en mojado! ¡Seguimos empujando pase lo que pase! ¡Nos vemos en Las Vegas!