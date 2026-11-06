Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, subasta falda que usó en el Gran Premio de México: Esto vale la pieza

Esta acción se suma a la del piloto, que también ofreció en redes sociales el casco que utilizó

El paso del Gran Premio de México no solo dejó emociones en el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez, sino también momentos destacados fuera de la pista. Entre las personalidades que robaron cámara estuvo Carola Martínez, esposa de Sergio 'Checo' Pérez, y quien ahora subastará uno de los atuendos que utilizó durante el fin de semana.

Durante todos los días que estuvo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Carola cautivó con elegantes atuendos, como un vestido rojo que usó durante la clasificación el sábado 31 de octubre. Sin embargo, para la actividad dominical, la esposa del piloto sorprendió con una falda larga diseñada por Bananas Box e inspirada en las pinturas de Diego Rivera.

En la pieza, dotada de flecos y una abertura contemporánea, se reprodujo el tapiz de la obra creada en 1941 por el pintor, que representa a una vendedora de alcatraces. La complementó con unas botas largas de tono café y una blusa de tres cuartos, aunque ahora es la falda la que puso en subasta por medio de redes sociales.

¿De cuánto fue la puja por la falda de Carola Martínez?

Según los reportes hasta el momento, las ofertas comenzaron en 900 dólares (alrededor de 17 mil pesos mexicanos). La cifra escaló rápidamente hasta superar los 10 mil dólares, monto que rebasa los 185 mil pesos; sin embargo, se desconoce en cuánto ronda el precio oficial de al prenda elaborada para el Gran Premio de México.

Así fue la falda de Carola Martínez inspirada en los cuadros de Diego Rivero | CAPTURA

Esta acción se complementa con la iniciativa del propio Checo Pérez, quien también puso a disposición del público el casco y el mono de competencia utilizados en esta misma edición del Gran Premio de México, fecha histórica en la que festejó sus 300 carreras iniciadas en la Fórmula 1.

¿Por qué Carola Martínez y Checo Pérez realizaron una subasta?

El destino específico de los fondos recaudados no se ha dado a conocer. Tanto Carola como Checo Pérez solo informaron que se utilizarán en los diferentes programas benéficos de la Fundación Checo Pérez, la cual atiende a la niñez por medio de acciones en distintos proyectos de apoyo educativo, psicológico, restauración de casas hogares, etc.