El portero de Santos Laguna fue captado entre los aficionados que acudieron al estreno del aclamado título en la capital del país

El lanzamiento del renovado The Legend of Zelda: Ocarina of Time desató una verdadera fiebre gamer en todo México, reuniendo a cientos de seguidores en las tradicionales ventas de medianoche. Entre la multitud de fanáticos que esperaban obtener su copia en las primeras horas del estreno del 5 de noviembre, destacó la presencia del guardameta mexicano Carlos Acevedo.

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Carlos Acevedo en celebración con Santos en la Liga MX | IMAGO 7

El futbolista sorprendió a los asistentes al integrarse y convivir con el público como un usuario más a las filas del Gameplanet de Galerías Laguna. Su aparición generó revuelo en redes sociales, donde se compartieron imágenes del arquero durante el evento. Entre las publicaciones, se puede observar que el elemento del Santos Laguna compró un Nintendo Switch 2, junto a una copia física del aclamado videojuego.

Carlos Acevedo en el Gameplanet de Galerías Laguna | Instagram: @carlos_al1

¿De qué trata The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

Considerado una de las obras maestras más influyentes en la historia de los videojuegos desde su debut original en Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time sigue la travesía de Link, un joven héroe encomendado con la misión de proteger el reino de Hyrule de las ambiciones del malvado Ganondorf.