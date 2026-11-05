El comentarista recordó que estuvo cerca de poner en riesgo su continuidad en ESPN por defender a Albert

La muerte de Carlos Albert dejó recuerdos y anécdotas entre quienes compartieron con él una parte de su trayectoria en los medios de comunicación. Uno de ellos fue Rafael Puente, quien reveló que, durante su etapa en ESPN, estuvo dispuesto a poner en riesgo su propio contrato para respaldar al periodista.

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En una charla para RÉCORD, en Infiltrados, Puente contó que tomó una postura de compañerismo cuando consideró que se había cometido una injusticia en contra de su colega. Incluso, aseguró que estuvo cerca de comprometer su continuidad en la empresa por mantenerse a su lado.

“La verdad es que casi tuve la oportunidad de jugarme mi contrato en ESPN, esto lo podría avalar el director de deportes. Yo me jugué mi contrato porque habían tomado una decisión muy injusta para Carlos y en el tema de compañerismo me puse al costado de él para poder respaldarlo”, relató.

Rafael Puente Suárez durante un evento | MEXSPORT

Puente también recordó que su relación con Albert venía de muchos años atrás. Coincidieron en distintas etapas profesionales, tanto en TV Azteca como en ESPN, pero su vínculo también tenía antecedentes fuera de los medios.

“ A Carlos lo conozco de toda la vida, yo vivía muy cerca de donde él estudiaba, me tocó en varias ocasiones ir a verlo jugar, y luego su trayectoria con Necaxa”, recordó.

Carlos Albert en Puebla | TWITTER @CALBERT57

Una personalidad distinta frente y detrás del micrófono

Al hablar de su carácter, Puente destacó la rectitud y nobleza de Albert, cualidades que, desde su perspectiva, no siempre eran visibles para el público que lo conocía por sus intervenciones en televisión.

Aunque reconoció que podía mostrarse frontal e incluso agresivo durante los debates, aseguró que en el trato personal era alguien completamente distinto.

“Carlos era de un trato estupendo, era muy noble en toda la extensión de la palabra, él era muy diferente en cámara y en persona”, expresó.