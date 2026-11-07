La máxima competición de automovilismo hizo oficial la noticia

La Fórmula 1 seguirá teniendo una cita obligada en territorio brasileño durante la próxima década. La categoría anunció la ampliación del contrato del Gran Premio de Sao Paulo por cinco años más.

La confirmación llegó durante las actividades del Gran Premio de Sao Paulo 2026, donde se hizo oficial el nuevo acuerdo entre la organización de la Fórmula 1 y las autoridades de la ciudad. Con esta modificación, el compromiso que originalmente concluía en 2030 se extenderá hasta 2035, evitando que Brasil tenga que negociar nuevamente su permanencia en el corto plazo.

Checo Pérez con Red Bull en el Gran Premio de Brasil 2022 | RED BULL

Interlagos, de los circuitos clásicos en la F1

Interlagos es uno de los circuitos más reconocidos del campeonato y cuenta con una historia que comenzó en 1973. Sus poco más de cuatro kilómetros de longitud, los cambios de elevación y sectores técnicamente exigentes han convertido al trazado en un desafío para los pilotos y en un escenario donde frecuentemente se presentan competencias impredecibles.

Ayrton Senna continúa siendo el máximo referente para los aficionados brasileños, pero también destacan los campeonatos de Emerson Fittipaldi y Nelson Piquet, así como las actuaciones de Felipe Massa.

La permanencia del evento también tiene una explicación económica. Sao Paulo encuentra en la Fórmula 1 una importante oportunidad para impulsar el turismo, la actividad comercial y la proyección internacional de la ciudad.

La edición de 2025 reunió aproximadamente a 303 mil espectadores durante los tres días de actividades y generó un impacto económico estimado en 2 mil 300 millones de reales, cifras que ayudan a entender por qué las autoridades buscan mantener la competencia.

Gran Premio de Brasil en el 2021 | MEXSPORT

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, celebró la continuidad del Gran Premio y destacó el entusiasmo que existe en Brasil por el campeonato. Para la categoría, conservar una sede con semejante tradición representa una oportunidad de mantener el vínculo con una afición que ha acompañado al deporte durante generaciones, además de fortalecer su presencia en Sudamérica.

¿Vuelve el formato sprint?

Por si fuera poco, Interlagos continuará ofreciendo novedades deportivas en los próximos años. Para 2027 está contemplado nuevamente el formato sprint en el Gran Premio brasileño, lo que permitirá añadir una competencia adicional al programa habitual del fin de semana.