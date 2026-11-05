La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar y las oportunidades para que Sergio 'Checo' Pérez sume puntos se están acabando. El tapatío tuvo una destacable actuación en casa, el Gran Premio de México, con un par de batallas y una muy buena largada.
Sin embargo, su auto no dio para más, por lo que ahora será en el Gran Premio de Brasil donde busque el primer punto en la historia de Cadillac. Interlagos es un escenario en el cual Pérez Mendoza nunca subió al podio, pero donde llegó a protagonizar grandes remontadas.
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La más destacada fue en 2013, con McLaren, cuando pasó de la P19 a la P6, para un total de 13 lugares. Mientras que la segunda mejor remontada fue en 2019, cuando con Racing Point, Checo pasó de la P15 a la P9, para una recuperación de seis puntos.
¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Brasil?
Hasta ahora, el mejor resultado de Checo hasta ahora en Brasil es el cuarto lugar, mismo que logró en 2016 con Force India, y en 2021 y 2023 con Red Bull. Además de esas tres campañas, el mexicano no ha terminado en el Top 5.
En total, en 13 participaciones, Pérez Mendoza sumó puntos en ocho ocasiones, mientras que de las cinco en las que no quedó entre los diez mejores, solo en una abandonó. Fue en 2012 que largó P12 con Sauber y no pudo completar la carrera por daños tras una colisión.
En su última aparición en Sao Paulo, en la Temporada 2024 antes de su salida de Red Bull, Checo salió desde la P12 y solo pudo ganar una posición. Para este año, incluso una P13 podría considerarse un gran resultado, ya que sería el mejor de este 2026 para el tapatío.
TEMPORADA
ESCUDERÍA
POSICIÓN INICIAL
POSICIÓN FINAL
2011
Sauber
P17
P13
2012
Sauber
P12
Abandono por colisión
2013
McLaren
P19
P6
2014
Force India
P18
P15
2015
Force India
P11
P12
2016
Force India
P9
P4
2017
Force India
P5
P9
2018
Racing Point/Force India
P12
P10
2019
Racing Point
P15
P9
2021
Red Bull
P4
P4
2022
Red Bull
P4
P7
2023
Red Bull
P9
P4
2024
Red Bull
P12
P11
Fechas y horarios del Gran Premio de Brasil 2026
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Prácticas Libres 1 | 9:30-10:30 hrs
Prácticas Libres 2 | 13:00-14:00 hrs
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
Prácticas Libres 3 | 8:30-9:30 hrs
Clasificación | 12:00-13:00 hrs
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Carrera Principal | 11:00 hrs