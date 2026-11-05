F1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil?

El mexicano regresa a Interlagos, un escenario en el cual no se le han dado buenos resultados

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar y las oportunidades para que Sergio 'Checo' Pérez sume puntos se están acabando. El tapatío tuvo una destacable actuación en casa, el Gran Premio de México, con un par de batallas y una muy buena largada.

Sin embargo, su auto no dio para más, por lo que ahora será en el Gran Premio de Brasil donde busque el primer punto en la historia de Cadillac. Interlagos es un escenario en el cual Pérez Mendoza nunca subió al podio, pero donde llegó a protagonizar grandes remontadas.

La más destacada fue en 2013, con McLaren, cuando pasó de la P19 a la P6, para un total de 13 lugares. Mientras que la segunda mejor remontada fue en 2019, cuando con Racing Point, Checo pasó de la P15 a la P9, para una recuperación de seis puntos.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Brasil?

Hasta ahora, el mejor resultado de Checo hasta ahora en Brasil es el cuarto lugar, mismo que logró en 2016 con Force India, y en 2021 y 2023 con Red Bull. Además de esas tres campañas, el mexicano no ha terminado en el Top 5.

Checo Pérez con Red Bull en el Gran Premio de Brasil 2022 | RED BULL

En total, en 13 participaciones, Pérez Mendoza sumó puntos en ocho ocasiones, mientras que de las cinco en las que no quedó entre los diez mejores, solo en una abandonó. Fue en 2012 que largó P12 con Sauber y no pudo completar la carrera por daños tras una colisión.

En su última aparición en Sao Paulo, en la Temporada 2024 antes de su salida de Red Bull, Checo salió desde la P12 y solo pudo ganar una posición. Para este año, incluso una P13 podría considerarse un gran resultado, ya que sería el mejor de este 2026 para el tapatío.

Checo Pérez con Red Bull en Interlagos en la Temporada 2022 de Fórmula 1 | RED BULL

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN INICIAL POSICIÓN FINAL 2011 Sauber P17 P13 2012 Sauber P12 Abandono por colisión 2013 McLaren P19 P6 2014 Force India P18 P15 2015 Force India P11 P12 2016 Force India P9 P4 2017 Force India P5 P9 2018 Racing Point/Force India P12 P10 2019 Racing Point P15 P9 2021 Red Bull P4 P4 2022 Red Bull P4 P7 2023 Red Bull P9 P4 2024 Red Bull P12 P11

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