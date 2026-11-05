La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar y las oportunidades para que Sergio 'Checo' Pérez sume puntos se están acabando. El tapatío tuvo una destacable actuación en casa, el Gran Premio de México, con un par de batallas y una muy buena largada.

Sin embargo, su auto no dio para más, por lo que ahora será en el Gran Premio de Brasil donde busque el primer punto en la historia de Cadillac. Interlagos es un escenario en el cual Pérez Mendoza nunca subió al podio, pero donde llegó a protagonizar grandes remontadas.

Podría interesarte
¿Gran Premio de México seguirá en la F1 a largo plazo? Stefano Domenicali da mensaje al respecto
Fórmula 1

¿Gran Premio de México seguirá en la F1 a largo plazo? Stefano Domenicali da mensaje al respecto

La más destacada fue en 2013, con McLaren, cuando pasó de la P19 a la P6, para un total de 13 lugares. Mientras que la segunda mejor remontada fue en 2019, cuando con Racing Point, Checo pasó de la P15 a la P9, para una recuperación de seis puntos.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Brasil?

Hasta ahora, el mejor resultado de Checo hasta ahora en Brasil es el cuarto lugar, mismo que logró en 2016 con Force India, y en 2021 y 2023 con Red Bull. Además de esas tres campañas, el mexicano no ha terminado en el Top 5.

Checo Pérez con Red Bull en el Gran Premio de Brasil 2022 | RED BULL

En total, en 13 participaciones, Pérez Mendoza sumó puntos en ocho ocasiones, mientras que de las cinco en las que no quedó entre los diez mejores, solo en una abandonó. Fue en 2012 que largó P12 con Sauber y no pudo completar la carrera por daños tras una colisión.

En su última aparición en Sao Paulo, en la Temporada 2024 antes de su salida de Red Bull, Checo salió desde la P12 y solo pudo ganar una posición. Para este año, incluso una P13 podría considerarse un gran resultado, ya que sería el mejor de este 2026 para el tapatío.

Checo Pérez con Red Bull en Interlagos en la Temporada 2022 de Fórmula 1 | RED BULL

TEMPORADA

ESCUDERÍA

POSICIÓN INICIAL

POSICIÓN FINAL

2011

Sauber

P17

P13

2012

Sauber

P12

Abandono por colisión

2013

McLaren

P19

P6

2014

Force India

P18

P15

2015

Force India

P11

P12

2016

Force India

P9

P4

2017

Force India

P5

P9

2018

Racing Point/Force India

P12

P10

2019

Racing Point

P15

P9

2021

Red Bull

P4

P4

2022

Red Bull

P4

P7

2023

Red Bull

P9

P4

2024

Red Bull

P12

P11

Fechas y horarios del Gran Premio de Brasil 2026

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

  • Prácticas Libres 1 | 9:30-10:30 hrs

  • Prácticas Libres 2 | 13:00-14:00 hrs

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

  • Prácticas Libres 3 | 8:30-9:30 hrs

  • Clasificación | 12:00-13:00 hrs

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

  • Carrera Principal | 11:00 hrs