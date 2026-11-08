Mercedes se corona campeón de Constructores y Checo Pérez terminó 18

Lando Norris se quedó con la victoria en el Gran Premio de Brasil, en una carrera llena de cambios de posiciones, lluvia y emociones hasta las últimas vueltas. El británico cruzó la meta por delante de los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes completaron el podio en Interlagos. Por su parte, Mercedes celebró un resultado histórico al asegurar el Campeonato de Constructores de la temporada 2026.

Emoción desde la largada

La carrera comenzó con Kimi Antonelli como protagonista. El italiano tuvo una gran arrancada y consiguió arrebatarle el liderato a Norris, mientras Liam Lawson sorprendió al colocarse segundo. Max Verstappen tampoco perdió tiempo y rápidamente comenzó a recuperar posiciones, hasta instalarse entre los primeros lugares.

En las primeras vueltas, Checo Pérez tuvo dificultades para encontrar ritmo y llegó a ocupar el último puesto de la clasificación. El mexicano consiguió avanzar dos posiciones durante el primer tramo, aunque la estrategia y el desarrollo de la competencia complicaron sus posibilidades de acercarse a la zona de puntos.

GP de Brasil 2026 | AP

Con la pista seca, los equipos comenzaron a modificar sus estrategias y las primeras paradas en boxes cambiaron el panorama. Antonelli recuperó el protagonismo y se colocó al frente, seguido por Norris e Isack Hadjar. Sin embargo, el italiano perdió el control de su monoplaza en la vuelta 20 y se salió de la pista, situación que permitió al británico tomar el liderato.

La pelea por los primeros lugares se intensificó conforme avanzaron las vueltas. Verstappen superó a Hadjar para instalarse segundo, mientras Norris aprovechó los movimientos de sus perseguidores para mantenerse en la posición de privilegio.

Lando Norris en el GP de Sao Paulo | AP

Remontada de Norris y doblete para Red Bull

En las últimas vueltas, Norris, Verstappen y Hadjar consolidaron sus posiciones de privilegio. Liam Lawson también protagonizó una buena remontada al colocarse sexto y superar a Hamilton, mientras George Russell consiguió recuperar terreno para mantenerse dentro de los primeros lugares. Checo Pérez, por su parte, no pudo revertir su complicado domingo y terminó en la posición 18.

Finalmente, Norris cruzó la bandera a cuadros en el primer lugar y consiguió una importante victoria en Brasil, con Verstappen y Hadjar acompañándolo en el podio. Mercedes también tuvo motivos para celebrar, pues aseguró el Campeonato de Constructores de 2026, convirtiéndose en el equipo campeón de la temporada.