Los pilotos tendrán penalizaciones en la parrilla de salida

El Gran Premio de Sao Paulo tendrá importantes movimientos en su parrilla de salida debido a las penalizaciones que deberán cumplir varios pilotos de la Fórmula 1. Sergio 'Checo' Pérez, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y George Russell aparecen entre los afectados por los cambios realizados en sus monoplazas.

Las sanciones tienen su origen en la instalación de nuevos componentes de las unidades de potencia, una decisión que tomaron distintas escuderías para afrontar la recta final de la temporada.

El reglamento establece un límite de elementos que cada piloto puede utilizar durante el campeonato y, cuando se supera esa cantidad, la FIA aplica retrocesos en la parrilla como medida de penalización.

Max Verstappen y Bottas en Sao Paulo | AP

¿Cómo quedaron afectados?

Max Verstappen será uno de los grandes perjudicados, pues el neerlandés tendrá que comenzar desde el fondo de la parrilla. Red Bull decidió incorporar un quinto motor de combustión interna, un quinto turbocompresor y un quinto sistema de escape en su monoplaza, modificaciones que acumularon 30 posiciones de castigo. De esta manera, el resultado que consiga durante la clasificación no le permitirá conservar el lugar obtenido.

Ferrari también tendrá que lidiar con las consecuencias de sus modificaciones. Charles Leclerc recibió una penalización de 10 posiciones después de incorporar un quinto motor de combustión interna, una noticia que representa un obstáculo para las aspiraciones del monegasco.

Lewis Hamilton en el garage de Ferrari en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | AP

El caso de Lewis Hamilton terminó siendo todavía más complicado. El británico inicialmente tenía contemplado un castigo de 10 posiciones por utilizar un nuevo motor de combustión interna; sin embargo, durante la tercera sesión de entrenamientos libres aparecieron problemas de vibraciones, pérdida de potencia y humo en su monoplaza. Ferrari optó entonces por sustituir la unidad de potencia completa, situación que terminó enviándolo también al fondo de la parrilla.

Mercedes tampoco quedó al margen de esta situación, pues George Russell tendrá que retroceder cinco posiciones por la instalación de un nuevo motor de combustión interna.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de México | MEXSPORT

El caso de Checo Pérez

Para Checo Pérez el panorama tampoco será sencillo. El mexicano, ahora al volante de un Cadillac, estrenó un motor de combustión interna, un turbocompresor y una unidad MGU-K antes de los entrenamientos libres.