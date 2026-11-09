Gabriel Milito, dolido por el empate de Chivas: “Lo tomamos como un empate con sabor a derrota”

Gabriel Milito en la banca del Nou Camp durante el duelo de Chivas vs León | Imago7

El entrenador del Guadalajara sabe de la oportunidad que dejaron ir

El Guadalajara dejó escapar una victoria que parecía tener en sus manos y terminó empatando 1-1 ante León. La frustración fue evidente en Gabriel Milito, quien reconoció que el resultado tuvo un sabor a derrota, principalmente por la superioridad que mostró su equipo, las oportunidades que generó y la ventaja numérica que no supo aprovechar para liquidar el encuentro.

El entrenador rojiblanco no ocultó su molestia por dejar escapar dos puntos, pues consideró que Chivas hizo los méritos suficientes para quedarse con la victoria. Sin embargo, la falta de contundencia y algunos descuidos defensivos en los últimos minutos terminaron por costarle caro al Rebaño.

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Sabor a derrota

Sí, lo tomamos como un empate con sabor a derrota. Cuando se presenta una oportunidad como la que tuvimos hoy, estos son partidos que debemos ganar. Necesitamos tener mayor contundencia, porque para eso generamos el juego. La contundencia es un factor determinante en el futbol de élite

El estratega argentino reconoció que su equipo tuvo el control del encuentro, consiguió ponerse en ventaja y generó oportunidades para ampliar el marcador, pero no logró sentenciar a un León que, pese a jugar con un hombre menos, encontró la manera de rescatar el empate en los últimos minutos.

Sin duda, no esperábamos este resultado, sobre todo por la manera en que se desarrolló el partido. Hicimos un muy buen encuentro y supimos aprovechar nuestra superioridad numérica. Marcamos el gol y tuvimos oportunidades para cerrar el partido, pero dejamos con vida a León

Bellón anota el gol del empate | MexSport

Milito también señaló que los errores de concentración en las últimas acciones fueron determinantes para que Guadalajara no pudiera conservar la ventaja. El técnico consideró que su equipo pudo defender mucho mejor las jugadas que terminaron por darle vida al conjunto esmeralda.

No pudimos sostener la ventaja y en esas últimas dos acciones pudimos haber defendido mucho mejor. Ya lo hemos hablado y tenemos claro lo que ocurrió. Tranquilamente debimos ganar el partido, sobre todo por la superioridad numérica que tuvimos

Todo va bien, pero no hay resultados

A pesar del resultado, el entrenador rojiblanco destacó el funcionamiento colectivo y aseguró que el equipo debe aprender de este tipo de experiencias, especialmente si pretende pelear por objetivos importantes.

Más allá del dolor que nos provoca este empate, creo que el equipo hizo un gran partido. Da mucha pena por el esfuerzo, el desgaste y el juego que mostramos. Ahora nos toca creer, aprender de lo sucedido y entender que, si queremos conquistar algo importante, este tipo de situaciones no pueden volver a repetirse

Gabriel Milito lamenta el gol del ampet por parte del León en la Jornada 16 | Imago7

Por otra parte, Milito salió en defensa de Raúl Rangel, quien tuvo intervenciones importantes para evitar que León consiguiera más anotaciones. El técnico argentino no dudó en respaldar al guardameta rojiblanco e incluso lo calificó como el mejor portero del futbol mexicano.