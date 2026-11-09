El liderato general del Apertura 2026 está exclusivamente en manos de Cruz Azul. Luego de imponerse 3-2 a Tigres en la Jornada 16 y aprovechar los empates de América ante Pumas y de Chivas frente a León, La Máquina llegó a 32 puntos (con diferencia de goles de +11) para adueñarse de la cima y depender únicamente de sí misma en la última fecha del torneo regular.
Liga MX: Liguilla del Apertura 2026, al momento
Detrás de los celestes, tanto América (segundo lugar con 30 puntos y diferencia de +15) como Chivas (tercer puesto con 30 unidades y +11) mantienen vivas sus aspiraciones de terminar en lo más alto, aunque ambos están obligados a esperar un tropiezo cementero en una Jornada 17 de alarido donde La Máquina visitará al Rebaño y las Águilas se medirán ante Tigres en el Volcán
Cruz Azul (32 pts): Asegura el liderato general ganando en su visita a Chivas, para alcanzar las 35 unidades o con un empate y que América no gane.
América (30 pts): Necesita vencer a Tigres para llegar a 33 puntos y esperar que Cruz Azul pierda o empate ante el Guadalajara.
Chivas (30 pts): Requiere derrotar a La Máquina para superarla con 33 unidades y aguardar a que América no gane o empate en Nuevo León, ya que un empate en puntos favorecería a las Águilas por su mejor diferencia de goles (+15 frente a +11).
¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul, América y Chivas pelearon el liderato de la Liga MX?
Más allá de las combinaciones matemáticas rumbo a la Liguilla, el cierre del Apertura 2026 revivió una escena inédita en la era de los torneos cortos: ver a Cruz Azul, América y Chivas peleando juntos los tres primeros lugares de la tabla general en la recta final de una campaña.
La última vez que los 'Tres Grandes' ocuparon el podio de la clasificación al cierre de la fase regular fue en la temporada 1994-95, hace más de 31 años, cuando el campeonato aún se disputaba en formato de torneos largos. En aquella ocasión, el Guadalajara finalizó como líder general con 52 puntos, seguido muy de cerca por Cruz Azul en el segundo puesto con 51 unidades y el América en el tercer peldaño con 48, repitiendo un antecedente que también había ocurrido en la campaña 1986-87 bajo ese mismo orden en la cima.