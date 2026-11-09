¡Cierre de dramático en la Liga MX! Cruz Azul tiene en sus manos el liderato frente al acecho de América y Chivas

Los cementeros encabezan una cima histórica junto a las Águilas y el Rebaño que no se veía desde hace más de 31 años

El liderato general del Apertura 2026 está exclusivamente en manos de Cruz Azul. Luego de imponerse 3-2 a Tigres en la Jornada 16 y aprovechar los empates de América ante Pumas y de Chivas frente a León, La Máquina llegó a 32 puntos (con diferencia de goles de +11) para adueñarse de la cima y depender únicamente de sí misma en la última fecha del torneo regular.

Detrás de los celestes, tanto América (segundo lugar con 30 puntos y diferencia de +15) como Chivas (tercer puesto con 30 unidades y +11) mantienen vivas sus aspiraciones de terminar en lo más alto, aunque ambos están obligados a esperar un tropiezo cementero en una Jornada 17 de alarido donde La Máquina visitará al Rebaño y las Águilas se medirán ante Tigres en el Volcán

Cruz Azul (32 pts): Asegura el liderato general ganando en su visita a Chivas , para alcanzar las 35 unidades o con un empate y que América no gane.

América (30 pts): Necesita vencer a Tigres para llegar a 33 puntos y esperar que Cruz Azul pierda o empate ante el Guadalajara .

Chivas (30 pts): Requiere derrotar a La Máquina para superarla con 33 unidades y aguardar a que América no gane o empate en Nuevo León, ya que un empate en puntos favorecería a las Águilas por su mejor diferencia de goles (+15 frente a +11).

ROTA ÍCARO AMÉRICA | MEXSPORT

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul, América y Chivas pelearon el liderato de la Liga MX?

Más allá de las combinaciones matemáticas rumbo a la Liguilla, el cierre del Apertura 2026 revivió una escena inédita en la era de los torneos cortos: ver a Cruz Azul, América y Chivas peleando juntos los tres primeros lugares de la tabla general en la recta final de una campaña.

Chivas ante León l MEXSPORT