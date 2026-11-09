¿Error de Brian? León le empata a Chivas con una mala marca de Gutiérrez en el área

El 11 de Chivas no pudo sacar un centro que terminó en el fondo de las redes del chiverío

Chivas dejó ir la posibilidad de ser el líder del campeonato a tan solo una jornada de que el Torneo Regular termine, todo con una jugada en la que el Rebaño no pudo sacar el balón y un jugador en específico como lo es Brian Gutiérrez, ha sido destacado como el autor de dicho error.

Cuando Paul Bellón remató, siendo un central, desató las críticas de la mala marca por parte del mundialista mexicano, pues no pudo estorbar lo suficiente para que el balón no pasara al fondo de las redes.

¿Error suyo o de toda la defensa?

El principal error de Chivas fue dejar que el esférico entrara en su portería en los últimos cinco minutos del tiempo regular, pues un centro por la banda derecha de parte de Johan Romaña, quien dio un muy buen partido, encontró a Paul Bellón dentro del área tan solo algunos minutos después de una 'salvaje' atajada del Tala Rangel.

Desde que el centro iba a caer en el manchón penal, Brian Gutiérrez dejó de seguir al central esmeralda que remató en el área, sin embargo, también podría atribuirse todo el descontento con que Chivas no supo mantener el resultado ante diez jugadores de La Fiera.

Otro de los pecados del Rebaño en este duelo y en el partido en general es que dejaron ir la gran posibilidad de que el liderato se quedara con ellos de cara al último partido que van a jugar en contra de Cruz Azul en la última fecha, la cual se llevará a cabo el 21 de noviembre en el Estadio Akron luego de la Fecha FIFA.

¿Contra quién jugaría Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2026?

Con la Fase Regular del Apertura 2026 cerca de concluir, Chivas ya tiene asegurado su boleto a la Liguilla y se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la clasificación. El Rebaño Sagrado ocupa actualmente la tercera posición de la tabla general con 30 puntos, los mismos que América, aunque las Águilas tienen una mejor diferencia de goles. Por su parte, Cruz Azul se mantiene como líder con 32 unidades, por lo que Guadalajara todavía tiene posibilidades de terminar en la cima del campeonato.

De mantenerse las posiciones actuales, Chivas enfrentaría a Santos Laguna en los Cuartos de Final, debido a que los Guerreros ocupan el sexto puesto con 25 unidades. Sin embargo, el rival del conjunto rojiblanco todavía podría cambiar dependiendo de los resultados de la última jornada. Cabe recordar que, para este torneo, la Liga MX eliminó el Play-In, por lo que los ocho mejores equipos de la tabla general avanzarán directamente a la Fiesta Grande.