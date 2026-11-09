León rescató un punto valioso en casa ante Guadalajara y mantiene intactas sus aspiraciones de cara al cierre del torneo. Así lo consideró Javier Gandolfi, quien, más allá de reconocer las dificultades que representó jugar con un hombre menos, destacó la importancia del resultado y aseguró que su equipo depende de sí mismo para alcanzar sus objetivos.
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Gandolfi reconoce el esfuerzo de León tras jugar con un hombre menos
El estratega argentino se mostró satisfecho con la respuesta de sus futbolistas, quienes lograron sobreponerse a la expulsión de José Rodríguez y encontraron en los últimos minutos el gol de Paul Bellón para rescatar el empate 1-1 ante su afición.
“Es un punto valioso que seguramente nos ayudará a conseguir uno de los objetivos que nos planteamos en este torneo. Somos un equipo que depende de sí mismo, y ahora mucho más”, expresó.
Para el entrenador esmeralda, el resultado cobra mayor relevancia por las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro, pues reconoció que enfrentar a un equipo como Chivas en inferioridad numérica representó un desafío importante para sus dirigidos.
“Me saco el sombrero ante mis jugadores; es un orgullo. Enfrentar a un rival de estas características, y más con un hombre menos, representa un sacrificio enorme”, señaló.
León mantiene el control de su destino en el cierre del torneo
Gandolfi también destacó que el equipo mantiene el control de su destino en la recta final del campeonato y se mostró confiado en que podrán alcanzar la siguiente meta. Además, reconoció que el cierre del torneo será complicado debido a la cantidad de equipos que todavía pelean por avanzar.
“Es un final de torneo muy ajustado. No soy conformista, pero cuando se acerca el final y el objetivo está cerca, también aparecen las oportunidades. Estoy contento porque dependemos exclusivamente de nosotros”, finalizó.