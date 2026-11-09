León rescata un punto ante Chivas y Gandolfi lanza un mensaje: “Dependemos de nosotros mismos”

Javier Gandolfi mira desde la banca el desempeño de León | Mexsport

El técnico esmeralda destacó la entrega de sus jugadores tras quedarse con diez hombres y aseguró que el equipo mantiene en sus manos la posibilidad de Liguilla

León rescató un punto valioso en casa ante Guadalajara y mantiene intactas sus aspiraciones de cara al cierre del torneo. Así lo consideró Javier Gandolfi, quien, más allá de reconocer las dificultades que representó jugar con un hombre menos, destacó la importancia del resultado y aseguró que su equipo depende de sí mismo para alcanzar sus objetivos.

Gandolfi reconoce el esfuerzo de León tras jugar con un hombre menos

El estratega argentino se mostró satisfecho con la respuesta de sus futbolistas, quienes lograron sobreponerse a la expulsión de José Rodríguez y encontraron en los últimos minutos el gol de Paul Bellón para rescatar el empate 1-1 ante su afición.

“Es un punto valioso que seguramente nos ayudará a conseguir uno de los objetivos que nos planteamos en este torneo. Somos un equipo que depende de sí mismo, y ahora mucho más”, expresó.

Para el entrenador esmeralda, el resultado cobra mayor relevancia por las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro, pues reconoció que enfrentar a un equipo como Chivas en inferioridad numérica representó un desafío importante para sus dirigidos.

León vs Chivas en partido del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

“Me saco el sombrero ante mis jugadores; es un orgullo. Enfrentar a un rival de estas características, y más con un hombre menos, representa un sacrificio enorme”, señaló.

León mantiene el control de su destino en el cierre del torneo

Gandolfi también destacó que el equipo mantiene el control de su destino en la recta final del campeonato y se mostró confiado en que podrán alcanzar la siguiente meta. Además, reconoció que el cierre del torneo será complicado debido a la cantidad de equipos que todavía pelean por avanzar.

León vs Chivas l MEXSPORT