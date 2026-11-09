La violencia volvió a empañar el espectáculo del futbol mexicano previo al duelo entre León y Chivas correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. A través de videos difundidos en redes sociales, quedó exhibida una lamentable agresión en contra de seguidores del Rebaño Sagrado a manos de un grupo de personas portando camisetas de La Fiera en las inmediaciones del inmueble.
De acuerdo con las imágenes que circularon tras el final del partido, los aficionados esmeraldas alteraron el orden público en las calles, incomodando tanto a peatones como a automovilistas que transitaban por la zona. En el clip se observa el momento en que rodean y golpean a un hombre que vestía la playera del Guadalajara, jaloneándolo violentamente hasta lograr arrancarle el jersey rojiblanco.
¿Cómo quedó el partido entre León y Chivas de la Jornada 16?
El encuentro entre León y Chivas terminó con un empate sin goles (0-0) en un compromiso marcado por la intensidad física y la falta de contundencia frente a las porterías.
Guadalajara llegó a 30 puntos para ubicarse en el tercer puesto de la tabla general del Apertura 2026, dejando escapar la oportunidad de asaltar el liderato tras el triunfo de Cruz Azul. El partido también estuvo marcado por el aparatoso choque entre Diego Campillo y Alvarado al minuto 38, incidente que por fortuna no pasó a mayores tras la intervención de las asistencias médicas.