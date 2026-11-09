Un grupo de aficionados de La Fiera fueron captado en video agrediendo a seguidores del Guadalajara

La violencia volvió a empañar el espectáculo del futbol mexicano previo al duelo entre León y Chivas correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. A través de videos difundidos en redes sociales, quedó exhibida una lamentable agresión en contra de seguidores del Rebaño Sagrado a manos de un grupo de personas portando camisetas de La Fiera en las inmediaciones del inmueble.

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De acuerdo con las imágenes que circularon tras el final del partido, los aficionados esmeraldas alteraron el orden público en las calles, incomodando tanto a peatones como a automovilistas que transitaban por la zona. En el clip se observa el momento en que rodean y golpean a un hombre que vestía la playera del Guadalajara, jaloneándolo violentamente hasta lograr arrancarle el jersey rojiblanco.

¿Cómo quedó el partido entre León y Chivas de la Jornada 16?

El encuentro entre León y Chivas terminó con un empate sin goles (0-0) en un compromiso marcado por la intensidad física y la falta de contundencia frente a las porterías.

León vs Chivas l MEXSPORT