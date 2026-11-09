¿Los árbitros han perjudicado al América? Este es el balance en las últimas dos jornadas

El conjunto de Coapa se quejó tras el arbitraje del Clásico Capitalino

Luego del empate ante Pumas, Guillermo Almada, entrenador del América, y algunos de sus jugadores, como Henry Martín y Kevin Álvarez, alzaron la voz por las recientes polémicas arbitrales que, consideran, han perjudicado a las Águilas. Pero ¿realmente los silbantes han afectado al conjunto azulcrema durante este Apertura 2026?

El América vive rodeado de polémica y bajo la eterna acusación de sus rivales de recibir ayuda arbitral. Sin embargo, en el cierre de este torneo, la postura dentro del equipo ha cambiado: consideran que la presión mediática ha influido en las decisiones de los colegiados y que algunas marcaciones han terminado por perjudicarlos.

Son dos partidos consecutivos en los que el conjunto dirigido por el estratega uruguayo ha señalado acciones que, desde su perspectiva, pudieron cambiar el rumbo de los encuentros. Estas son las jugadas que han generado mayor inconformidad:

Guillermo Almada da una indicación de manera airada en el Clásico Capitalino | Imago7

América 1-1 Toluca | Jornada 15

En este encuentro, Federico Pereira, defensor de los Diablos Rojos, recibió una tarjeta amarilla al minuto 19 y apenas seis minutos después cometió una fuerte entrada sobre Henry Martín, con un pisotón que pudo representar su segunda amonestación y, por consecuencia, su expulsión.

Además, durante la jugada del gol de Federico Viñas, el delantero uruguayo empujó por la espalda a Santiago Bueno para ganarle la posición al central americanista. La acción no fue sancionada y la anotación terminó subiendo al marcador.

¡El show de Santander! Así fueron las polémicas jugadas en el América vs Toluca | MEXSPORT

Pumas 2-2 América | Jornada 16

En el Clásico Capitalino, la polémica comenzó a los 21 minutos, cuando se encendieron los ánimos entre varios futbolistas. Sin embargo, el momento más cuestionado ocurrió durante el enfrentamiento entre César 'Chino' Huerta y Kevin Álvarez, cuando el atacante universitario terminó dándole un cabezazo al lateral azulcrema. La acción no derivó en una sanción disciplinaria ni fue revisada por el VAR.

Más adelante, al minuto 77, cuando América ganaba 2-1, Nathan Silva cayó dentro del área tras una supuesta sujeción de Ramos Mingo. El árbitro señaló penal a favor de Pumas y mantuvo su decisión, pese a los reclamos de los americanistas por la acción.

Jugadores de Pumas y América enfrascados en una airada pelea en el Clásico Capitalino | MEXSPORT

Estos dos resultados terminaron por costarle el liderato a las Águilas, que ahora necesitan vencer a Tigres en la última jornada y esperar que Chivas derrote o empate ante Cruz Azul para recuperar el primer puesto de la clasificación.