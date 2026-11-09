El arquero de las Águilas tuvo una actuación dubitativa en el duelo ante Pumas en Ciudad Universitaria

Luis Ángel Malagón no ha tenido el regreso que esperaba con América. Después de superar una lesión en el tendón de Aquiles y recuperar la titularidad tras siete meses de ausencia, el arquero azulcrema no ha conseguido mantener su portería en cero y registra un promedio de dos goles recibidos por partido.

El camino no ha sido nada sencillo para Mala. El guardameta de las Águilas sufrió una ruptura del tendón de Aquiles el pasado 10 de marzo, lesión que lo dejó fuera del Mundial. Además de enfrentar una larga y dolorosa rehabilitación, durante la cual aseguró que tuvo que aprender a caminar nuevamente, también debió sobreponerse al golpe anímico de perderse la Copa del Mundo que se disputó en casa.

Sin embargo, la mentalidad de Luis Ángel y el apoyo de su familia fueron fundamentales para superar los momentos más complicados. Después de meses de terapia y trabajo físico, logró volver a las canchas, aunque su regreso a la actividad no ha sido el que imaginaba.

Luis Ángel Malagón, portero del América, previo al duelo ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

¿Cómo ha sido el regreso a las canchas de Luis Ángel Malagón?

Malagón acumula seis partidos oficiales con América desde su regreso, en los que ha recibido 12 goles, para un promedio de dos anotaciones por encuentro. Su balance tampoco ha sido el mejor en cuanto a resultados, pues registra dos victorias, tres empates y una derrota.

El arquero de 29 años todavía no consigue convertirse en ese factor diferencial para los de Coapa. Si bien no es responsable de los errores defensivos ni de las facilidades que el equipo de Guillermo Almada ha concedido a sus rivales, tampoco ha podido responder con actuaciones que le permitan a las Águilas mantener el cero en su portería.

Esta situación ha provocado que entre la afición americanista surjan cuestionamientos sobre la decisión de devolverle la titularidad a Malagón y mandar a la banca a Rodolfo Cota. El experimentado guardameta había disputado ocho encuentros, en los que recibió 11 goles y consiguió mantener su arco en cero en dos ocasiones. Aunque Malagón era el titular habitual antes de su lesión, Cota había respondido de buena manera durante el torneo.

Luis Ángel Malagón en su regreso con América | IMAGO7

Malgón vs Cota

Juegos: 8-11

Goles recibidos: 12-11

Porterías en cero: 0-2

Atajadas: 16-26

Porcentaje de atajadas: 57%-70%

Penaltis enfrentados: 3-2

Penaltis atajados 1-1

Como dato curioso, ninguno de los dos fue el último arquero del América en conseguir una portería imbatida. Esa distinción le corresponde a Fernando Tapia, quien lo consiguió en la Jornada 6. Desde entonces, las Águilas acumulan 12 partidos oficiales consecutivos recibiendo al menos un gol, una racha que refleja los problemas defensivos que el equipo todavía no logra solucionar.