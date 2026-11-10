‘Villano’ de la histórica Final del América y Cruz Azul del 26 de mayo de 2013 se retira del futbol

El jugador colombiano de 41 años ha dicho adiós de las canchas

Teófilo Gutiérrez se retiró de las canchas a sus 41 años, el colombiano ha dedicidido colgar los botines concluyendo su carrera con el duelo entre el Junior de Barranquilla y el Cúcuta.

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El delantero pasó por el balompié mexicano jugando para el Cruz Azul, actual Subcampeón de la Liga MX. Por ello, se unió a la lista de futbolistas que tras dejar La Noria se convirtieron en campeones ligueros.

Teófilo Gutiérrez es recordado por su paso en Cruz Azul

El delantero era una de las últimas figuras que quedaba de aquella Gran Final de la Liga MX en el torneo de Clausura 2013, en donde América terminó venciendo a Cruz Azul en la dramática tanda de penales en el Estadio Azteca.

Gutiérrez pasó por el balompié mexicano jugando para el Cruz Azul, actual Subcampeón de la Liga MX. Por ello, se unió a la lista de futbolistas que tras dejar La Noria se convirtieron en campeones ligueros.

Teófilo Gutiérrez en el partido ante América| IMAGO7

Antes de que llegaran los campeonatos de Liga MX para Cruz Azul tanto en 2021 como el actual en 2026, tuvieron una época demasiado recordada en la que ganar Finales parecía hasta un tema prohibido en el plantel cementero, pero una de esas definiciones titulares aún le duele a más de uno.

¿Por qué fue el villano?

La Máquina sufrió de una remontada que los llevó a la tanda de penales que posteriormente les arrebató lo que en aquel momento era una gran ilusión por conseguir "La Novena". El primer gol de aquel partido de Vuelta fue anotado por el colombiano Teófilo Gutiérrez.

Final América vs Cruz Aul Liga MX Clausura 2013 | IMAGO7

El delantero colombiano llegó a La Máquina en enero de 2013, procedente de Racing Club, y rápidamente se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del conjunto cementero gracias a su calidad técnica y capacidad goleadora.

Durante su etapa con Cruz Azul, Teófilo disputó 28 partidos, marcó nueve goles y aportó dos asistencias en un total de mil 935 minutos. Aunque su permanencia en México fue breve, el atacante dejó huella entre la afición celeste y sumó al futbol mexicano a la lista de países en los que mostró su talento.