América y Chivas, en la búsqueda de la mayor cantidad de puntos | IMAGO7

Tras dominar el liderato durante 11 jornadas, las Águilas dejaron escapar la ventaja y ahora necesitan que Chivas frene a Cruz Azul, además de vencer a Tigres, para recuperar la cima del campeonato

América llegó a tener el liderato del campeonato durante 11 jornadas y ahora necesita de su acérrimo rival para recuperarlo. Las Águilas dejaron escapar una ventaja que parecía tener bajo control y, después de una serie de malos resultados, ya no dependen de sí mismas para terminar en lo más alto de la clasificación.

Nunca imaginaron que necesitarían una ayuda de Chivas, pero así es. El equipo de Coapa tuvo en sus manos la posibilidad de asegurar el primer lugar de la tabla general; incluso llegó a tener cuatro puntos de ventaja y un partido pendiente sobre sus perseguidores. Sin embargo, perdió el rumbo en la recta final.

Una oportunidad desaprovechada

El conjunto azulcrema tuvo una oportunidad inmejorable para sentenciar el liderato cuando disputó tres encuentros consecutivos en casa. No obstante, lejos de aprovechar su localía, dejó escapar puntos importantes y complicó su cierre de torneo.

Las Águilas apenas consiguieron dos de los nueve puntos posibles en el Estadio Banorte, luego de perder ante Pachuca y empatar frente a Xolos y Toluca. A esa mala racha se sumó el empate contra Pumas, resultado que terminó por costarles el primer lugar, que habían conservado desde la Jornada 8.

Jugadores de Pumas y América enfrascados en una airada pelea en el Clásico Capitalino | MEXSPORT

Sigue Tigres

Ahora, los azulcremas están obligados a ganar en su visita a Tigres, en el Estadio Universitario, pero eso no será suficiente. También necesitan que Chivas derrote o empate frente a Cruz Azul para recuperar la cima del campeonato.

Así es, América necesita que su máximo rival le eche una mano para terminar como líder. Una situación inesperada para un equipo que durante buena parte del torneo tuvo el destino en sus propias manos.

Los de Coapa han ocupado el primer lugar en 11 de las 16 jornadas disputadas, pero su desplome en la recta final, sumado a la falta de contundencia en casa, los tiene ahora dependiendo de un resultado del Rebaño para cerrar el campeonato en lo más alto.