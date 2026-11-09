Chivas llegará a la última jornada del Apertura 2026 con la posibilidad de cerrar la fase regular en el primer lugar de la Tabla General, aunque para conseguirlo necesitará imponerse en uno de los partidos más importantes del cierre del campeonato.
Liga MX: Liguilla del Apertura 2026, al momento
El Rebaño terminó la Jornada 16 en la tercera posición con 30 puntos, mientras que Cruz Azul tomó el liderato con 32 unidades. América también suma 30 puntos y se encuentra por encima de Guadalajara debido a los criterios de desempate.
El panorama de las Chivas para alcanzar el liderato
El panorama para el equipo de Gabriel Milito es claro: Chivas necesita vencer a Cruz Azul en el Estadio AKRON. Con un triunfo, Guadalajara llegaría a 33 puntos y superaría a La Máquina, que se quedaría con 32 unidades.
Sin embargo, derrotar al actual líder no sería el único resultado que deberá seguir el conjunto rojiblanco. América, que también cuenta con 30 puntos, todavía puede superar a Chivas en la clasificación. Por ello, el Rebaño tendrá que estar atento al resultado de las Águilas en su compromiso de la última fecha.
De esta manera, Chivas depende de una combinación para alcanzar la cima: ganar su partido ante Cruz Azul y esperar que América no gane o empate.
El duelo ante La Máquina tendrá, por lo tanto, un valor especial para Guadalajara. Además de enfrentar al líder del torneo, el Rebaño tendrá la oportunidad de modificar directamente la parte alta de la clasificación y llegar a la Liguilla desde la mejor posición posible.
Sin margen de error tras empate ante León
Después del empate ante León en la jornada anterior, Chivas dejó escapar la oportunidad de depender únicamente de sí mismo para conservar el liderato.
Ahora, la última fecha le presenta una nueva oportunidad, aunque el margen de error es mínimo.
El Estadio AKRON será escenario de un partido que podría definir el primer lugar del Apertura 2026. Para Chivas, el objetivo será claro: vencer a Cruz Azul y esperar el resultado que complete la combinación para terminar en la cima.