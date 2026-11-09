El Rebaño terminó la Jornada 16 en la tercera posición con 30 puntos, mientras que Cruz Azul tomó el liderato con 32 unidades

Chivas llegará a la última jornada del Apertura 2026 con la posibilidad de cerrar la fase regular en el primer lugar de la Tabla General, aunque para conseguirlo necesitará imponerse en uno de los partidos más importantes del cierre del campeonato.

El Rebaño terminó la Jornada 16 en la tercera posición con 30 puntos, mientras que Cruz Azul tomó el liderato con 32 unidades. América también suma 30 puntos y se encuentra por encima de Guadalajara debido a los criterios de desempate.

Rotondi marca para salvar a Cruz Azul ante Tigres | MEXSPORT

El panorama de las Chivas para alcanzar el liderato

El panorama para el equipo de Gabriel Milito es claro: Chivas necesita vencer a Cruz Azul en el Estadio AKRON. Con un triunfo, Guadalajara llegaría a 33 puntos y superaría a La Máquina, que se quedaría con 32 unidades.

Sin embargo, derrotar al actual líder no sería el único resultado que deberá seguir el conjunto rojiblanco. América, que también cuenta con 30 puntos, todavía puede superar a Chivas en la clasificación. Por ello, el Rebaño tendrá que estar atento al resultado de las Águilas en su compromiso de la última fecha.

Gabriel Milito en la banca del Nou Camp durante el duelo de Chivas vs León | Imago7

De esta manera, Chivas depende de una combinación para alcanzar la cima: ganar su partido ante Cruz Azul y esperar que América no gane o empate.

El duelo ante La Máquina tendrá, por lo tanto, un valor especial para Guadalajara. Además de enfrentar al líder del torneo, el Rebaño tendrá la oportunidad de modificar directamente la parte alta de la clasificación y llegar a la Liguilla desde la mejor posición posible.

León vs Chivas l MEXSPORT

Sin margen de error tras empate ante León

Después del empate ante León en la jornada anterior, Chivas dejó escapar la oportunidad de depender únicamente de sí mismo para conservar el liderato.

Ahora, la última fecha le presenta una nueva oportunidad, aunque el margen de error es mínimo.