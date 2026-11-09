El conjunto cementero dejó un posteo tras la Jornada 16

La Jornada 16 del Apertura 2026 ha llegado a su fin con el Cruz Azul en lo más alto de la clasificación, a un fecha de concluir la fase regular, dicho momento no ha pasado desapercibido para los Cementeros que rápidamente lanzaron un mensaje a través de redes sociales.

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“Buenas noches, Nación Azul”, fue el mensaje lanzado en X acompañado de un emoji con mucho frio y un corazón azul para ser redondeado con una imagen del equipo en su visita a Tigres.

La publicación desató diversos comentarios: “A cerrar con todo cabrones”, “buenas noches, amor de mi vida”, “en efecto, hace frío en la cima”, “buenas noches, lideres”, fueron algunos comentarios.

Cruz Azul con el liderato en sus manos

Cruz Azul venció a los Tigres y se catapultó con 32 puntos, por lo que dependen únicamente de sí mismos para terminar en el liderato general después de la última jornada.

A La Máquina le basta ganar en su visita a Chivas, para alcanzar las 35 unidades o con un empate y que América no gane, y con ello encarar la Liguilla del Apertura 2026 en lo más alto.

Cruz Azul celebra el gol de Montaño de penal ante Tigres | MEXSPORT

¿Cómo fue el Tigres vs Cruz Azul?

Las emociones llegaron rápido al Estadio Universitario de Nuevo León, al 24’, Nicolás Ibáñez aplicó la ley del ex y adelantó a Cruz Azul con una anotación frente a su antiguo equipo, silenciando momentáneamente el Volcán.

Sin embargo, llegó la respuesta de manera rápida y al 39’ cuando Juan Brunetta apareció para vencer al guardameta celeste y establecer el 1-1. Para el complemento, Cruz Azul volvió a tomar la ventaja nuevamente con Andrés Montaño.

Erik Lira realizando una entrada para impedir que Tigres marque el gol del empate ante Cruz Azul | MESXPORT

El ’10’ de La Máquina se encargó de patear desde los once pasos para colocar el 1-2. Tigres tuvo que remar nuevamente contra corriente en busca de rescatar el resultado.