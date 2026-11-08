El mediocampista de Cruz Azul registra al menos un gol o una asistencia en sus últimos siete partidos

Andrés Montaño atraviesa un momento destacado con Cruz Azul, debido a que el mediocampista mexicano se convirtió en una de las piezas más productivas de La Máquina, al registrar al menos un gol o una asistencia en cada uno de sus últimos siete partidos, una racha que respalda su importancia en el esquema celeste y que también le abrió nuevamente las puertas de la Selección Mexicana.

El número 10 mantiene una participación constante en el ataque cementero. Durante el Apertura 2026 acumula seis anotaciones y cinco asistencias en 12 encuentros disputados, para un total de 11 intervenciones directas en goles. Sus actuaciones lo colocaron como uno de los futbolistas más determinantes del equipo y llamó la atención de Rafael Márquez.

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La racha de Montaño contempla sus participaciones ofensivas ante Toluca, Pumas, Juárez, Pachuca, Querétaro, León y Tigres. En cada uno de esos compromisos consiguió hacerse presente en el marcador, ya fuera como anotador o asistente, para mantener una producción que lo distingue dentro del plantel celeste.

Su rendimiento también se refleja en las evaluaciones individuales: registra una calificación promedio de 7.18 en el torneo, de acuerdo con los datos de Sofascore

Andrés Montaño festejando su anotación l MEXSPORT

La recompensa llegó con el llamado al Tricolor

El buen momento de Montaño tendrá como recompensa su regreso a la Selección Mexicana. El mediocampista será considerado por Rafael Márquez para los Cuartos de Final de la Nations League ante Jamaica, después de aproximadamente dos años y medio sin formar parte del combinado mayor.

No será el único representante de Cruz Azul, pues Érik Lira y Jesús Orozco Chiquete también aparecerán en la convocatoria.