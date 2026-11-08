Andrés Montaño atraviesa un momento destacado con Cruz Azul, debido a que el mediocampista mexicano se convirtió en una de las piezas más productivas de La Máquina, al registrar al menos un gol o una asistencia en cada uno de sus últimos siete partidos, una racha que respalda su importancia en el esquema celeste y que también le abrió nuevamente las puertas de la Selección Mexicana.
El número 10 mantiene una participación constante en el ataque cementero. Durante el Apertura 2026 acumula seis anotaciones y cinco asistencias en 12 encuentros disputados, para un total de 11 intervenciones directas en goles. Sus actuaciones lo colocaron como uno de los futbolistas más determinantes del equipo y llamó la atención de Rafael Márquez.
Así marcha la Tabla General del Apertura 2026 hoy 8 de noviembre
La racha de Montaño contempla sus participaciones ofensivas ante Toluca, Pumas, Juárez, Pachuca, Querétaro, León y Tigres. En cada uno de esos compromisos consiguió hacerse presente en el marcador, ya fuera como anotador o asistente, para mantener una producción que lo distingue dentro del plantel celeste.
Su rendimiento también se refleja en las evaluaciones individuales: registra una calificación promedio de 7.18 en el torneo, de acuerdo con los datos de Sofascore
La recompensa llegó con el llamado al Tricolor
El buen momento de Montaño tendrá como recompensa su regreso a la Selección Mexicana. El mediocampista será considerado por Rafael Márquez para los Cuartos de Final de la Nations League ante Jamaica, después de aproximadamente dos años y medio sin formar parte del combinado mayor.
No será el único representante de Cruz Azul, pues Érik Lira y Jesús Orozco Chiquete también aparecerán en la convocatoria.