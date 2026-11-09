Salomón Rondón está firmando uno de los torneos más destacados para un goleador de los últimos años en el balompié mexicano. El delantero de Pachuca alcanzó las 16 anotaciones en el Apertura 2026 y consiguió un registro que no se veía desde hace 17 años en la Liga MX.
El atacante venezolano se convirtió en el primer futbolista en alcanzar esa cantidad de goles durante la fase regular —a falta de una jornada— de un torneo corto desde el Apertura 2009, cuando Emanuel 'Tito' Villa tuvo una campaña sobresaliente con Cruz Azul y terminó con 17 tantos.
Rondón no solamente se mantiene como líder absoluto de la Tabla de Goleo, sino que también se mete entre los mejores registros individuales de la historia reciente del balompié mexicano.
Así marcha la Tabla de Goleo tras la Jornada 16 del Apertura 2026: sorpresa sudamericana en la Liga MX
Salomón Rondón, a la altura de los grandes goleadores de la Liga MX
Para dimensionar la importancia de la marca del venezolano, hay que revisar los registros históricos de los torneos cortos. Desde la llegada de este formato, solamente unos cuantos delanteros han conseguido superar los 16 goles durante una fase regular.
El máximo registro pertenece al paraguayo José Saturnino Cardozo, quien marcó 29 tantos con Toluca en el Apertura 2002. Si se contabilizan sus anotaciones durante la Liguilla, su cifra llegó hasta los 36 goles en aquel torneo.
Detrás aparecen Sebastián Abreu, con 19 tantos para Cruz Azul en el Verano 2002, y Alfredo Moreno, quien consiguió 18 con San Luis en el Apertura 2007.
Con una jornada todavía por disputarse en el Apertura 2026, el atacante de los Tuzos tiene la oportunidad de superar los 16 goles y acercarse a la marca de 17 que consiguieron Borgetti, Cuauhtémoc Blanco y Villa.
¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los torneos cortos?
Estos son algunos de los mejores registros individuales en fase regular:
Futbolista
Goles
Torneo
Equipo
José Saturnino Cardozo
29
Apertura 2002
Toluca
Sebastián Abreu
19
Verano 2002
Cruz Azul
Alfredo Moreno
18
Apertura 2007
San Luis
Jared Borgetti
17
Invierno 2000
Santos
Emanuel Villa
17
Apertura 2009
Cruz Azul
Cuauhtémoc Blanco
16
Invierno 1998
América
Bruno Marioni
16
Clausura 2004
Pumas
Andrés Silvera
16
Clausura 2004
Tigres
Salomón Rondón
16
Apertura 2026
Pachuca