Salomón Rondón está firmando uno de los torneos más destacados para un goleador de los últimos años en el balompié mexicano. El delantero de Pachuca alcanzó las 16 anotaciones en el Apertura 2026 y consiguió un registro que no se veía desde hace 17 años en la Liga MX.

El atacante venezolano se convirtió en el primer futbolista en alcanzar esa cantidad de goles durante la fase regular —a falta de una jornada— de un torneo corto desde el Apertura 2009, cuando Emanuel 'Tito' Villa tuvo una campaña sobresaliente con Cruz Azul y terminó con 17 tantos.

Rondón no solamente se mantiene como líder absoluto de la Tabla de Goleo, sino que también se mete entre los mejores registros individuales de la historia reciente del balompié mexicano.

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Salomón Rondón, a la altura de los grandes goleadores de la Liga MX

Para dimensionar la importancia de la marca del venezolano, hay que revisar los registros históricos de los torneos cortos. Desde la llegada de este formato, solamente unos cuantos delanteros han conseguido superar los 16 goles durante una fase regular.

El máximo registro pertenece al paraguayo José Saturnino Cardozo, quien marcó 29 tantos con Toluca en el Apertura 2002. Si se contabilizan sus anotaciones durante la Liguilla, su cifra llegó hasta los 36 goles en aquel torneo.

Detrás aparecen Sebastián Abreu, con 19 tantos para Cruz Azul en el Verano 2002, y Alfredo Moreno, quien consiguió 18 con San Luis en el Apertura 2007.

Con una jornada todavía por disputarse en el Apertura 2026, el atacante de los Tuzos tiene la oportunidad de superar los 16 goles y acercarse a la marca de 17 que consiguieron Borgetti, Cuauhtémoc Blanco y Villa.

Salomón Rondón con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los torneos cortos?

Estos son algunos de los mejores registros individuales en fase regular:

Futbolista

Goles

Torneo

Equipo

José Saturnino Cardozo

29

Apertura 2002

Toluca

Sebastián Abreu

19

Verano 2002

Cruz Azul

Alfredo Moreno

18

Apertura 2007

San Luis

Jared Borgetti

17

Invierno 2000

Santos

Emanuel Villa

17

Apertura 2009

Cruz Azul

Cuauhtémoc Blanco

16

Invierno 1998

América

Bruno Marioni

16

Clausura 2004

Pumas

Andrés Silvera

16

Clausura 2004

Tigres

Salomón Rondón

16

Apertura 2026

Pachuca

José Saturnino Cardozo celebrando anotación con Toluca en el Apertura 2002 | MEXSPORT