El delantero venezolano llegó a 16 goles con Pachuca en el Apertura 2026 y consiguió una cifra que no se registraba desde que Emanuel Villa marcó 17 tantos con Cruz Azul

Salomón Rondón está firmando uno de los torneos más destacados para un goleador de los últimos años en el balompié mexicano. El delantero de Pachuca alcanzó las 16 anotaciones en el Apertura 2026 y consiguió un registro que no se veía desde hace 17 años en la Liga MX.

El atacante venezolano se convirtió en el primer futbolista en alcanzar esa cantidad de goles durante la fase regular —a falta de una jornada— de un torneo corto desde el Apertura 2009, cuando Emanuel 'Tito' Villa tuvo una campaña sobresaliente con Cruz Azul y terminó con 17 tantos.

Rondón no solamente se mantiene como líder absoluto de la Tabla de Goleo, sino que también se mete entre los mejores registros individuales de la historia reciente del balompié mexicano.

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Salomón Rondón, a la altura de los grandes goleadores de la Liga MX

Para dimensionar la importancia de la marca del venezolano, hay que revisar los registros históricos de los torneos cortos. Desde la llegada de este formato, solamente unos cuantos delanteros han conseguido superar los 16 goles durante una fase regular.

El máximo registro pertenece al paraguayo José Saturnino Cardozo, quien marcó 29 tantos con Toluca en el Apertura 2002. Si se contabilizan sus anotaciones durante la Liguilla, su cifra llegó hasta los 36 goles en aquel torneo.

Detrás aparecen Sebastián Abreu, con 19 tantos para Cruz Azul en el Verano 2002, y Alfredo Moreno, quien consiguió 18 con San Luis en el Apertura 2007.

Con una jornada todavía por disputarse en el Apertura 2026, el atacante de los Tuzos tiene la oportunidad de superar los 16 goles y acercarse a la marca de 17 que consiguieron Borgetti, Cuauhtémoc Blanco y Villa.

Salomón Rondón con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los torneos cortos?

Estos son algunos de los mejores registros individuales en fase regular:

Futbolista Goles Torneo Equipo José Saturnino Cardozo 29 Apertura 2002 Toluca Sebastián Abreu 19 Verano 2002 Cruz Azul Alfredo Moreno 18 Apertura 2007 San Luis Jared Borgetti 17 Invierno 2000 Santos Emanuel Villa 17 Apertura 2009 Cruz Azul Cuauhtémoc Blanco 16 Invierno 1998 América Bruno Marioni 16 Clausura 2004 Pumas Andrés Silvera 16 Clausura 2004 Tigres Salomón Rondón 16 Apertura 2026 Pachuca