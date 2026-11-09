Así marcha la Tabla de Goleo tras la Jornada 16 del Apertura 2026: sorpresa sudamericana en la Liga MX

Salomón Rondón es el líder absoluto de los goleadores del Apertura 2026, pero ¿son los mejores números de un delantero en los últimos años en el balomíe mexicano?

La Jornada 16 del Apertura 2026 dejó prácticamente definido al líder de la Tabla de Goleo de la Liga MX. Salomón Rondón continúa imparable con Pachuca y, después de marcar ante Atlas, llegó a 16 anotaciones para mantener una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

El delantero venezolano tiene cinco goles de diferencia sobre Henry Martín, su más cercano perseguidor, quien suma 11 tantos con América. Más abajo aparecen Juninho y Juan Brunetta, ambos con nueve anotaciones, mientras que Federico Viñas y Óscar Estupiñán completan los primeros puestos con ocho goles.

Sin embargo, la temporada de Rondón no solamente destaca por su dominio en la clasificación individual, sino por la marca que está persiguiendo. Sus 16 anotaciones representan la mayor cifra goleadora en fase regular de un torneo corto desde el Apertura 2009.

¿Cómo marcha la Tabla de Goleo del Apertura 2026?

Después de 16 jornadas, así se encuentran los principales goleadores del futbol mexicano:

Posición Futbolista Equipo Goles 1 Salomón Rondón Pachuca 16 2 Henry Martín América 11 3 Juninho Pumas 9 4 Juan Brunetta Tigres 9 5 Federico Viñas Toluca 8 6 Óscar Estupiñán FC Juárez 8 7 Julián Carranza Necaxa 7 8 Lucas Ocampos Monterrey 7

Salomón Rondón anotó ante Atlas su gol 14 del Apertura 2026 | MexSport

Salomón Rondón amenaza una marca que no se veía desde 2009

Los 16 goles de Salomón Rondón tienen un significado especial para la historia reciente de la Liga MX. Para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al Apertura 2009, cuando Emanuel 'Tito' Villa tuvo una extraordinaria campaña con Cruz Azul y terminó como campeón de goleo con 17 anotaciones.

Emanuel 'Tito' Villa en su etapa con Cruz Azul | MEXSPORT

Desde entonces, ningún futbolista había alcanzado los 16 tantos en la fase regular de un torneo corto, por lo que el atacante de Pachuca está muy cerca de igualar aquella marca.

En los últimos años, los campeones de goleo habían registrado cifras considerablemente menores. Paulinho consiguió 13 anotaciones en el Apertura 2024, mientras que en el Clausura 2025 compartió el liderato con 12 goles junto a Raúl Zúñiga y Uros Durdevic. En el Apertura 2025, el título se compartió con 12 tantos entre Paulinho, Armando González y João Pedro. Para el Clausura 2026, 'La Hormiga' fue líder con 13 goles.

Otros registros destacados fueron los 14 goles de Henry Martín en el Clausura 2023, los 14 de Ángel Mena en el Clausura 2019 y los 14 de André-Pierre Gignac en el Apertura 2018.

La marca histórica de los torneos cortos pertenece a José Saturnino Cardozo, quien consiguió 29 anotaciones con Toluca en el Apertura 2002.