El exquarterback de los New England Patriots confía en el futuro de Las Vegas y aseguró que la franquicia conquistará un nuevo Vince Lombardi antes de que termine la década

Tom Brady ya tiene una fecha para ver a los Raiders nuevamente en la cima de la NFL. El legendario exquarterback pronosticó que la franquicia de Las Vegas conquistará el Super Bowl antes de 2030, una declaración que refleja la confianza que tiene en el proyecto del equipo del que es propietario minoritario desde octubre de 2024.

Durante una aparición en el programa The Gronk & Jules Show, Brady fue cuestionado por sus antiguos compañeros de los New England Patriots, Rob Gronkowski y Julian Edelman, sobre la posibilidad de que los Raiders ganen el Super Bowl antes de 2030. Su respuesta fue contundente: verdadero.

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Tom Brady confía en llevar a los Raiders al Super Bowl

La declaración del siete veces campeón de la NFL genera expectativas entre los aficionados de Las Vegas, especialmente por el papel que Brady tendrá dentro de la organización y su participación en las decisiones relacionadas con el futuro deportivo de la franquicia.

"¿Verdadero o falso: los Raiders ganarán el Super Bowl para el año 2030?"

Aunque meses atrás el exmariscal de campo había expresado críticas sobre el rendimiento de los Raiders durante la temporada 2025, ahora mostró una perspectiva más optimista y se dijo confiado en que el equipo podrá competir por el máximo campeonato de la NFL en la presente campaña, que su marca antes de enfrentar a Seahawks es de 4-5.

Raiders celebra una anotación | AP

Fernando Mendoza, una de las apuestas de Tom Brady

Uno de los nombres importantes en el proyecto de Las Vegas es Fernando Mendoza, quien fue seleccionado con la primera elección global del Draft de la NFL de 2026.

Brady tuvo un papel importante en la decisión de apostar por el joven quarterback y participará en la supervisión de su desarrollo, con la intención de que pueda convertirse en una pieza fundamental para el futuro de la franquicia.

Los Raiders buscan volver a conquistar el Trofeo Vince Lombardi, algo que no consiguen desde el Super Bowl XVIII, disputado en enero de 1984, cuando todavía representaban a Los Angeles. La predicción de Brady coloca a 2030 como el año en el que espera que Las Vegas vuelva a celebrar un campeonato.