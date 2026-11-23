El equipo que habitualmente es local en Santa Clara, ahora lo será en

Se acabó la espera, el regreso de la NFL a la Ciudad de México se dará con cita en el Estadio Banorte, con Minnesota Vikings midiéndose a los San Francisco 49ers, quienes serán locales no solo de manera administrativa, sino también con la cantidad de gente que se ha dado cita en el recinto.

Los pasillos y alrededores del inmueble mexicano se han llenado por completo de color rojo con camisetas de los Niners, aunque con ciertas 'manchas' de color morado, pues los Vikingos también cuentan con fanaticada en la CDMX.

Una sucursal de San Francisco

El Levi's Stadium de Santa Clara normalmente cuenta con buenas entradas y en esta temporada que ha sido muy buena aún más; sin embargo, para este duelo ante Minnesota que no jugarán en Estados Unidos, los 49ers han demostrado que tienen una cantidad fantástica de aficionados alrededor del continente.

Y es que en un video de RÉCORD, se ha podido observar que la enorme cantidad de fanáticos presentes en el Estadio Banorte en su mayoría es de San Francisco, pues se les ha podido observar con camisetas del equipo comandado por Brock Purdy.

Siendo este el partido con el cual regresa la NFL a México, se espera una entrada magnífica en el 'Coloso de Santa Úrsula', cerrando la actividad dominical, pero esperando todavía lo que suceda en el Monday Night Football.

Aaron Jones le da color al partido

El corredor de los Minnesota Vikings, Aaron Jones ha decidido llegar de una de las maneras más llamativas posibles al México City Game, pues destacando los colores de los Vikingos, el jugador portó un traje de mariachi, mismo que fue coronado con un sombrero morado con dorado.

La gente en redes sociales ya le ha dejado mensajes de apoyo y agradecimiento, pues han recordado la ya cotidiana frase en este tipo de circunstancias: "Aaron, hermano, ya eres mexicano".