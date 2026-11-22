NFL está de luto por la muere Tom Jackson, leyenda de los Broncos y exanalista de TV

Su muerte provocó una ola de homenajes en la NFL, pero fueron las palabras de su inseparable compañero Chris Berman las que conmovieron a los aficionados

La NFL perdió a una de sus figuras más emblemáticas, se trata de Tom Jackson, histórico linebacker de los Denver Broncos y uno de los rostros más reconocidos de ESPN durante casi tres décadas, murió a los 75 años, noticia que fue confirmada este domingo 22 de noviembre por su familia y la cadena deportiva.

Jackson falleció el viernes 20 de noviembre, aunque su familia pidió que el anuncio se realizara hasta el inicio del programa 'Sunday NFL Countdown', donde trabajó durante años junto a Chris Berman. No se dio a conocer la causa de su muerte.

¿Quién fue Tom Jackson y qué legado dejó en la NFL?

El exjugador construyó una trayectoria con los Denver Broncos, franquicia con la que disputó 14 temporadas, entre 1973 y 1986. Fue una pieza fundamental de la histórica defensa conocida como 'Orange Crush' y ayudó al equipo a alcanzar su primer Super Bowl en 1977.

Tom Jackson laboró por muchos años con la cadena ESPN como analista | Especial

Durante su carrera consiguió dos selecciones All-Pro y tres apariciones consecutivas en el Pro Bowl, de 1977 a 1979. También ingresó al Ring of Fame de los Broncos en 1992.

Después de retirarse como jugador, Jackson encontró una segunda carrera en ESPN, donde se convirtió en uno de los analistas más queridos de la televisión. Desde 1987 hasta 2016 participó en programas como 'NFL Primetime' y 'Sunday NFL Countdown', donde formó una histórica dupla con Chris Berman.

Chris Berman conmueve con su despedida a Tom Jackson

Uno de los homenajes más emotivos llegó precisamente de Berman, quien compartió cerca de 30 años de transmisiones con Jackson. Durante el programa en el que se anunció su fallecimiento, el comentarista no pudo ocultar su tristeza y recordó la importancia que tuvo su compañero en su vida.

Tom Jackson tuvo una destacada carrera en la NFL con los Broncos | NFL