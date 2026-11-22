El exjugador de San Francisco hace un análisis del partido que deben hacer los Gambusinos contra Minnesota, en el Estadio Banorte

A horas del Kickoff del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en el regreso de la NFL a México, después de cuatro años, el exjugador de los Gambusinos, el mexicano Alfredo Gutiérrez desmenuza para RÉCORD las claves para que los Nainers salgan con la mano en alto del Estadio Banorte.

Varios especialistas han catalogado este choque como de ofensiva contra defensiva. Los 49ers llegan a la CDMX como el ataque total número uno de la temporada, con 399.8 yardas por juego, pero enfrente tendrán a los Vikings, la segunda mejor defensiva, con 273.3 yardas admitidas por encuentro, sólo abajo de los Seattle Seahawks; sin embargo, para el mexicano, el factor triunfo puede pasar por otros puntos a considerar.

¿Qué dijo Alfredo Gutiérrez sobre el partido en CDMX?

Alfredo Gutiérrez, jugador mexicano de los 49ers | 49ers

El mexicano señala que los 49ers deben de controlar el reloj y mantener el ritmo del partido si quieren vencer a los 'nórdicos' en tierra nacional y advierte sobre el esquema del coordinado defensivo de Minnesota, Brian Flores.

“La primera clave que veo es mantener posesión del balón y que la línea ofensiva no cometa errores de llamado, porque el coach Flores tiene unos esquema muy difíciles, donde a veces te quedas con tres linieros para un liniero defensivo y por el otro lado se te están metiendo dos”, sentenció

49ers impiden que los Cowboys sigan avanzando | AP

El exjugador de los Borregos del Tec de Monterrey de la Onefa, puntualiza que la segunda clave es que Brock Purdy “tiene que asegurar muy bien el balón” ante un rival al que todavía no puede vencer en la Liga, con marca de 0-2.

Finalmente, el tercer punto a considerar para Alfredo, es uno que muchos conocedores no traen en el radar, los Equipos Especiales, que “deben colocar muy bien la posición del balón, porque estamos en un juego de altura y aquí una patada de 40 o 50 yardas es más sencilla, así que tenemos que aprovechar todos los puntos y a la hora de un despeje saber colocar a la ofensiva de Vikings en una mala posición para que nosotros podamos jugar más agresivos”.

Varios aficionados de los 49ers presentes en El Pinche Gringo | Axel Fernández

Gran conexión entre 49ers y México

En este regreso de la NFL a nuestro país, los 49ers se convertirán en el equipo con más encuentros en suelo azteca, con tres, recordando que incluso fueron protagonistas de la primera visita oficial de la Liga a México, en 2005 contra los Arizona Cardinals y para Alfredo Gutiérrez es una relación especial, que va más allá del emparrillado.

Los 49ers se quedaron con la victoria en la Arena México | Emiliano Cárdenas