Selecciones juveniles de cinco países encendieron el emparrillado previo al Vikings vs San Francisco

Como parte de las actividades previas al esperado partido de la NFL en México entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, la liga celebró con gran éxito el NFL Flag American Championship en el Deportivo Alfredo Harp Helú de Ciudad Universitaria. Este torneo ráfaga reunió a las selecciones femeniles Sub-15 de México, Panamá, Puerto Rico, Brasil y Canadá, a tan solo un día del choque de temporada regular en el Estadio Banorte.

La jornada arrancó con un atractivo duelo de exhibición protagonizado por el equipo representativo de la UNAM, donde Pumas Oro superó 12-6 a Pumas Azul para abrir el telón deportivo.

Además de la competencia oficial, los asistentes disfrutaron de las activaciones Play 60 enfocadas en clínicas de entrenamiento de flag football, las cuales contaron con la participación especial del exguardameta de la selección mexicana de futbol, Moisés Muñoz, así como figuras de los Miami Dolphins y los San Francisco 49ers.

Moisés Muñoz en el American Championship NFL Flag l Estephania Carrera

¿Quiénes fueron las campeonas del NFL Flag American Championship?

Los cuatro mejores representativos avanzaron a la ronda de semifinales dejando duelos sumamente emocionantes. En la primera llave, la escuadra de Panamá demostró su dominio absoluto al imponerse 25-6 a Brasil para instalarse de manera invicta en la Gran Final, mientras que Canadá hizo lo propio al superar 25-14 a México en el otro cruce eliminatorio.

En el partido por el campeonato, Panamá coronó su paso perfecto en el certamen al imponerse con autoridad 20-6 sobre Canadá, levantando el trofeo de campeonas de manera invicta tras dominar de principio a fin el duelo definitivo en Ciudad Universitaria.

U15 Panamá en la final de American Championship l Estephania Carrera