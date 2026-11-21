"No existe otro lugar como este": George Kittle se rinde ante el Estadio Azteca previo al juego 49ers vs Vikings

George Kittle, ala cerrada de los San Francisco 49ers, en partido en el Estadio Azteca | IMAGO7

En entrevista con RÉCORD, el ala cerrada de San Francisco recordó su anterior visita al Coloso de Santa Úrsula

Gigante. Histórico. Apoteósico. El Estadio Azteca es la catedral del futbol, aunque el balompié no es el único evento que ha presenciado historia en el Coloso de Santa Úrsula. En el marco del juego de la NFL en la Ciudad de México, George Kittle, ala cerrada de los San Francisco 49ers, compartió para RÉCORD el sentimiento de jugar en el tres veces mundialista.

En entrevista con Alejandro Chávez, el siete veces seleccionado al Tazón de los Profesionales aseguró que el recinto al sur de la capital del país es único en el mundo. Kittle comentó que la energía del Azteca -ahora Banorte- es distinta que en cualquier otra latitud.

"A todos mis compañeros les digo que aprovechen la energía del Estadio Azteca, porque no creo que exista otro lugar en el mundo como ese. Cuando jugué ahí fue uno de los partidos más divertidos que he tenido. Desde el Himno Nacional hasta toda la gente cantando; es una atmósfera hermosa. Les digo que abracen esa energía y los impulse, porque es una experiencia única", aseguró el tight end.

¿Cómo fue el último partido de George Kittle en el Estadio Azteca?

La última vez que los San Francisco 49ers jugaron en el Estadio Azteca fue el 21 de noviembre de 2022, ante los Arizona Cardinals. En aquella ocasión, el jugador ofensivo tuvo un partido de magnitudes similares a la envergadura del Coloso de Santa Úrsula.

George Kittle en el partido de los 49ers en México en 2022 | IMAGO 7

George Kittle fue el líder en yardas por recepción, aunque solamente hizo cuatro atrapadas. Sin embargo, el ala cerrada terminó con dos anotaciones, gracias a su impresionante capacidad ofensiva y su gran conexión con -en ese entonces- Jimmy Garoppolo.

¿Cómo llegan los San Francisco 49ers al juego ante Minnesota Vikings?

La franquicia de la Bahía buscará reafirmar en la Ciudad de México su gran momento de forma. El equipo de Kyle Shanahan llega al Mexico City Game con una marca de 8-1, aunque ahora enfrentará a una de las mejores defensivas de toda la NFL.