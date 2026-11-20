Puka Nacua se perderá el resto de la temporada

Puka Nacua dejando el terreno de juego ante los Commanders | AP

El receptor abierto presenta un esguince en el ligamento cruzado posterior y el ligamento colateral medial.

Los Angeles Rams están en serios problemas tras anunciarse que su receptor abierto, Puka Nacua, requiere una cirugía para reparar su ligamento colateral medial y se encuentra en riesgo de perderse el resto de la temporada

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El entrenador Sean McVay lo colocó en las reservas por lesión desde el 12 de noviembre por un esguince en el ligamento cruzado posterior y el ligamento colateral medial, a lo que se sumó una dolencia en el hallux.

Suspensión de tres partidos y fecha de regreso

A esta situación médica se añadió una sanción disciplinaria. El jueves, la NFL castigó a Nacua con tres encuentros sin goce de sueldo por infringir las normas de conducta personal de la competencia. El receptor podrá reincorporarse a la actividad a partir del 14 de diciembre, en caso de recibir el alta correspondiente.

Devante Adams y Puka Nacua celebrando anotación ante los Buffalo Bills | AP

Números de Nacua y origen del castigo

Durante la presente campaña, el atacante participó en siete compromisos, donde acumuló 70 recepciones, 715 yardas y cuatro anotaciones.

La medida de la liga surge tras una denuncia civil interpuesta en marzo por una residente de Los Ángeles. En el recurso legal, la demandante señaló al jugador por emitir una expresión antisemita sin provocación previa y, acto seguido, morderle un hombro. El futbolista rechazó los señalamientos y, tiempo después, entró a un programa de rehabilitación.