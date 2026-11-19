El Coloso de Santa Úrsula recibirá al mejor futbol americano del mundo tras cuatro años

El Estadio Azteca, ahora Banorte, sufrió grandes cambios para recibir de nuevo un juego de la NFL tras cuatro años de ausencia del mejor futbol americano del mundo en nuestro país.

Podría interesarte NFL El inspirador encuentro con el que los San Francisco 49ers impulsan a las jóvenes deportistas en México

Con la mira en convertirse en el mejor recinto deportivo de toda Latinoamérica, el Coloso de Santa Úrsula volvió a sufrir otro cambio a pocos meses de la tercera Copa del Mundo de la FIFA en su cancha.

Estadio Azteca, previo al partido de NFL en México | AXEL FERNÁNDEZ

¿Qué cambios tuvo el Estadio Azteca?

Recibir a la NFL no es tarea sencilla, pues la Liga exige las mejores adecuaciones para que tanto sus jugadores como coaches vivan una experiencia de primer nivel.

Es por ello que de nueva cuenta los vestidores se encuentran fuera del propio estadio, en un par de alas externas, para ser más cómodos para los gigantes jugadores de futbol americano.

Tanto Vikings como 49ers tienen instalaciones de primer nivel, con regaderas a la altura, tinas de hidromasaje y lockers más grandes que para el balompié.

Cowboys vs Patriotas en el American Bowl de 1998 en el Estadio Azteca | MEXSPORT

¿Cambió la cancha del estadio?

En otro evidente cambio, la cancha del Estadio Azteca fue adecuada a las medidas de NFL y se colocaron las porterías de gol de campo, que ya lucen imponentes en el mítico césped capitalino.

Adiós a marcas del Mundial

Sin embargo, el gran cambio que la NFL exigió fue quitar todo rastro de la Copa del Mundo, por ello se taparon los letreros laterales con motivos del juego entre Vikings y Niners.