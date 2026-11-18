El comentarista de TV Azteca estuvo presente en el estadio en el que se ha jugado la Vuelta de Cuartos de Final

Más allá de la primera victoria de Rafa Márquez al mando de la Selección Mexicana, ha sido un día interesante en el futbol mexicano, específicamente con un jugador legendario como lo es Jorge Campos, quien apareció de sorpresa en la transmisión de su competencia TUDN, pero también vivió un momento interesante con dos jugadores del Tri.

El exguardameta de los Pumas se encontró con Gilberto Mora y Julián Quiñones en el túnel del 'Gigante de Acero', luego de que la victoria del combinado azteca se consumara, por lo que las sonrisas aparecieron en el rostro de ambos futbolistas.

El Brody, Morita y la Pantera

Luego de que México venciera a Jamaica en los Cuartos de Final de Vuelta de la Nations League, los jugadores partieron rumbo al vestidor, en donde camino a él, Gilberto Mora fue el primero en encontrarse con Jorge Campos; en el video que captó dicho momento, no se puede apreciar lo que se dicen entre ambos, pero 'Morita' se veía contento, además de portar una camiseta de los Reggae Boys que intercambió.

Posteriormente, uno de los últimos en pasar por ahí fue Julián Quiñones, quien también se acercó muy sonriente a saludar al mítico portero mexicano y, al igual que con Gil, compartieron un momento agradable antes de que se reunieran con sus compañeros en el vestidor.

Este momento entre seleccionados nacionales de distintas épocas se ha dado en el marco de la primera victoria de 'Rafita' como entrenador del Tri, aunque tampoco se dio en el mejor momento ni de la mejor manera.

¿Traición a TV Azteca? Jorge Campos sorprende al aparecer en transmisión de TUDN

Durante la previa del partido entre México y Jamaica, correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, Jorge Campos protagonizó un inesperado momento al aparecer en la transmisión de TUDN, pese a formar parte del equipo de comentaristas de TV Azteca. El histórico exportero del Tri sorprendió a David Faitelson y Andrés Vaca, quienes se encontraban transmitiendo desde el Estadio BBVA de Monterrey.

La aparición se produjo cuando David Faitelson observó a Campos caminando cerca de la transmisión y decidió invitarlo a cuadro. "Una figura legendaria. Pásale, pásale, hombre. Ven para aquí, hombre", expresó el periodista. El 'Brody' aceptó la invitación y aprovechó para pronosticar una victoria de México, aunque dejó claro que continuaba trabajando para la televisora del Ajusco: "Creo que México va a ganar hoy y no se lo pierdan, nos vemos allá (en TV Azteca)", comentó entre risas.

Jorge Campos en la transmisión de TUDN con Vaca y Faitelson | CAPTURA