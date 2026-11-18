Tato Noriega cataloga a Tecatito Corona como "uno de los mejores en la historia de México"

El exdirectivo de Rayados habló muy bien de quien compartiera club con él

Jesús Manuel Corona fue el causante del único gol que anotó la Selección Mexicana en contra de Jamaica para avanzar a la Copa Oro y al Final Four de la Concacaf que se jugará en marzo de 2027.

Antes del juego, Tato Noriega, exdirectivo de su club Monterrey, ya le había 'dado flores', considerándolo uno de los mejores jugadores que ha dado la historial Tri.

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Un gran jugador, pero un mejor ser humano

Una entrevista previa al partido de México en Nations League, puso en el foco de atención al Tato Noriega, quien hasta hace poco era directivo de Rayados; el ahora miembro de TUDN dejó saber que Jesús Corona ha tenido un trabajo importante para tratar de regresar a Selección Mexicana, algo que ya consiguió.

Empezando por el lado humano, me da un gusto enorme que Jesús regrese a Selección porque es un gran ser humano, además sé lo que luchó para regresar al nivel en el que lo estamos viendo que le ha merecido regresar a Selección.

A nivel deportivo, se ha rescatado a uno de los jugadores más talentosos en la historia del futbol mexicano me atrevo a decirlo, lo que puede hacer con la pelota es diferencial, ojalá tenga oportunidad de demostrarlo y seguir aportando para el proceso

Tecatito Corona vuelve a marcar con México después de cinco años

Jesús 'Tecatito' Corona terminó con una sequía de cinco años sin marcar con la Selección Mexicana, luego de hacerse presente en el marcador durante el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. El futbolista de Rayados de Monterrey fue el encargado de abrir el marcador para el Tricolor en el Estadio BBVA, con una anotación que permitió igualar el resultado global de la Eliminatoria.

La última ocasión en la que Tecatito Corona había marcado con México fue en 2021, durante las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022, cuando anotó frente a Panamá. Con su gol ante Jamaica, el atacante llegó a 11 tantos con la camiseta nacional, ocho de ellos en competencias oficiales y dos frente al conjunto caribeño. Además, el delantero celebró su regreso al gol en la cancha de Monterrey, club en el que inició su trayectoria profesional.