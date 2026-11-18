La Selección Mexicana se medirá ante Estados Unidos en Final Four 2027

Con su victoria ante Jamaica en Monterrey, el Tri logró llegar a la penúltima instancia del torneo de Concacaf

La Selección Mexicana ya conoce a su rival para las Semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League 2027. El equipo dirigido por Rafael Márquez se enfrentará a Estados Unidos en busca de un lugar en la gran final del torneo, mientras que Canadá y Panamá protagonizarán la otra llave.

Podría interesarte Futbol México vence a Jamaica en Monterrey y avanza a semifinales de la Nations League

Los cruces quedaron definidos de acuerdo con la clasificación de los cuatro equipos que consiguieron su boleto a esta instancia. La particularidad del formato es que Concacaf ordena a las selecciones del primero al cuarto lugar y establece los enfrentamientos entre el 1 vs. 4 y el 2 vs. 3.

De esta manera, Estados Unidos terminó como líder de la clasificación, seguido de Canadá en el segundo puesto, Panamá en el tercero y México en la cuarta posición.

México celebra el 1-0 ante Jamaica | IMAGO7

El conjunto estadounidense aseguró el primer lugar luego de imponerse a Haití en sus dos compromisos, resultado que lo colocó en la cima.

Así quedaron definidos los enfrentamientos

Semifinal 1: Estados Unidos vs. México

Semifinal 2: Canadá vs. Panamá

Jugadores de la Selección de Estados Unidos en celebración | AP

El Final Four de la Concacaf Nations League 2027 se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Además, los cuatro equipos que consiguieron su clasificación a esta instancia obtuvieron automáticamente su boleto para disputar la Copa Oro 2027.