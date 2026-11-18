El DT Mexicano cambió toda su línea defensiva buscando tener mayor tranquilidad

Una defensiva completamente diferente. Rafa Márquez no quedó nada satisfecho con el desempeño de su equipo en la Ida de Cuartos de Final de Nations League ante Jamaica. Ante ello, el estratega de la Selección Mexicana decidió hacer cinco cambios a su alineación entre ellas, cuatro en la zaga defensiva.

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El DT mexicano buscó mayor velocidad en su equipo y es por ello que mandó al terreno de juego a Mateo Chávez y Rodrigo Huescas por las bandas. Además, Israel Reyes suplirá a César Montes en la central, mientras que Jesús Chiquete hará lo propio en el puesto de Johan Vásquez, todos ellos buscarán ayudar a Raúl Rangel en la zaga defensiva.

En el medio campo también hubo un cambio pues Luis Romo ahora saldrá a la banca y Álvaro Fidalgo, un futbolista que no ha visto minutos con su equipo en España, tomará su puesto acompañando a Erik Lira y Gilberto Mora, piezas claves en el cuadro azteca.

Rodrigo Huescas con la Selección Mexicana | IMAGO7

En la delantera, también hubo un cambio. Rafa Márquez finalmente decidió dejar a un lado el puesto de centro delantero pues, tanto Santiago Giménez como Armando González se quedaron en el banquillo (Armando Léon se quedará en las gradas). En lugar de estos futbolistas, Julián Quiñones finalmente ocupará el centro del campo.

Acompañando al delantero de Al Qadsiah estará Roberto Alvarado, quien pese a su mal deseñmpeño en la Ida seguirá ocupando la banda derecha. Por izquierda estará Jesús 'Tecatito' Corona, quien entró de cambio en el partido pasado y demostró gran desborde. Hoy el delantero de Rayados buscará generar peligro por la banda.

Jesús Corona junto a Quiñones tras la derrota ante Jamaica | Mexsport