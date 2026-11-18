Zague en el amistoso entre México y Estados Unidos más reciente | Imago7

El legendario jugador de América no está de acuerdo con que Rafa se vaya tan pronto del Tri

Luis Roberto Alves salió en defensa del proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, al considerar que los tropiezos forman parte del camino y que no se debe juzgar el trabajo únicamente por los resultados inmediatos, luego de las recientes complicaciones del combinado nacional.

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Este proceso se debe llevar con calma

El exfutbolista pidió paciencia para el cuerpo técnico y señaló que los procesos necesitan tiempo para alcanzar su madurez, por lo que confía en que Márquez pueda cumplir con el objetivo de llevar a México a la próxima Copa del Mundo.

Yo creo que no va a tener un problema, son tropiezos, no tenemos que ser resultadistas, cuando ganamos somos los mejores, cuando perdemos no somos tan buenos. Tratar de entender que los procesos tienen cierto tiempo de maduración, hay que darle ese tiempo. Esperemos que culmine como todos queremos, que México califique al otro mundial. México puede ser una selección competitiva como fue en el mundial pasado

Zague en un partido de leyendas de la Selección Mexicana | Imago7

Confianza pese al mal momento que se vive

Por otra parte, Alves también manifestó su confianza en el potencial del combinado mexicano, particularmente después de la derrota por 3-2 ante Jamaica en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League, resultado que obliga al Tricolor a buscar la remontada en Monterrey.

Al respecto, aseguró que México cuenta con mejores condiciones futbolísticas que su rival y descartó que el resultado del primer encuentro represente una catástrofe, además de expresar su ilusión por la actual generación de futbolistas.

Yo estoy totalmente convencido en que México es superior a Jamaica. Yo no veo una catástrofe como muchos quieren que pase, yo soy de los que quiero el bien del futbol mexicano. Yo si quiero que el futbol mexicano triunfe. Y con esta generación estamos muy ilusionados

Rafa Márquez en su último entrenamiento con el Tri previo al viaje a Jamaica | IMAGO7