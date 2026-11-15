Rafa Márquez no ocultó su frustración y así reaccionó al autogol de Jesús Gallardo ante Jamaica

El técnico de la Selección Mexicana vivió con tensión uno de los momentos más complicados del partido de ida de los Cuartos de Final de la Nations League

La reacción de Rafael Márquez tras el autogol de Jesús Gallardo fue una de las imágenes que dejó el partido entre México y Jamaica, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

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¿Cómo reaccionó Rafa Márquez al autogol de Jesús Gallardo?

Cuando Gallardo terminó mandando el balón a su propia portería, Márquez mostró su desesperación desde el área técnica. El entrenador únicamente se giró hacia su banca y caminó lentamente, sin decir una sola palabra ni realizar reclamos contra sus futbolistas.

Posteriormente, el estratega comenzó a hacer movimientos con las manos para dar indicaciones a sus jugadores, intentando transmitir tranquilidad. Aunque su rostro reflejaba molestia por lo sucedido, evitó perder la compostura y continuó dando instrucciones.

¿Cómo fue el autogol de Gallardo y cuándo se juega la vuelta?

Jamaica celebra el gol ante México que llegó por un autogol de Gallardo | MEXSPORT

La desafortunada anotación llegó después de que México sufriera en una acción a balón parado. Gallardo intentó despejar el balón de cabeza, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería, dejando sin posibilidades de reacción al guardameta mexicano.

El error fue un golpe anímico para México, que además sufrió ante el dominio de Jamaica, selección que aprovechó sus oportunidades y llegó a colocarse 3-0 arriba en el marcador. El resultado complicó el panorama del equipo mexicano, que ahora tendrá que buscar una reacción en casa.

Jesús Gallardo comete autogol en el Jamaica vs. México | MEXSPORT