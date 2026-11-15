México pasó de dominar los primeros minutos del partido a ir cayendo por tres de diferencia, pero lograron responder

Parecía que la Selección Mexicana viviría una pesadilla en Kingston, pero el Tri logró reponerse. Cuando el encuentro correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League llegaba al minuto 63, Jamaica encontró el tercer tanto de la noche mediante un cobro desde el punto penal, pero goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones lograron reponer a los dirigidos por Rafa Márquez.

En el momento más obscuro del Tri, Jesús Gallardo cometió una patada en el área chica de México, jugada que fue revisada por el VAR, que no dudó en marcar la pena máxima que acabó en el 3 a 0 para Jamaica.

México no logra responder

Richard King fue el encargado de ejecutar la pena máxima y no desaprovechó la oportunidad para vencer al guardameta mexicano, colocando el 3-0 en el marcador y complicando todavía más el panorama para el equipo dirigido por Rafael Márquez.

El tanto llegó después de que México ya había recibido dos anotaciones: primero, un autogol de Jesús Gallardo al minuto 28 y, posteriormente, el gol de Renaldo Cephas apenas al inicio del segundo tiempo, al 46'.

México comenzaba el encuentro con la posesión y dominando ampliamente el partido, pero no supieron aprovechar el momento que tenía el equipo, algo que los locales han aprovechado de gran forma.