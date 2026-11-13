La primer gran prueba para el 'Kaiser' llegará en Kingston

Rafael Márquez comienza a definir sus piezas para el primer capítulo de la eliminatoria ante Jamaica.

A un día del enfrentamiento en Kingston, el estratega mexicano perfila un once inicial en el que destacan nombres como, Santiago Giménez y Julián Quiñones, quienes serían los encargados de liderar el ataque tricolor. Además de Rodrigo Huescas.

Julian Quiñones en celebración con la Selección de México en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Raúl Rangel se perfila para ocupar la portería del Tricolor, mientras que la línea defensiva estaría integrada por Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, lateral derecho Rodrigo Huescas.

En el mediocampo, Erik Lira y Luis Romo serían los encargados de darle equilibrio al equipo, con Gilberto Mora como una de las apuestas para generar futbol ofensivo y conectar con los atacantes.

Luis Romo, jugador de la Selección Mexicana, en partido amistoso | IMAGO7

Roberto Alvarado,Julián Quiñones acompañaría a Santiago Giménez en el frente de ataque, con la misión de encontrar los goles que le permitan a México tomar ventaja en territorio jamaiquino.