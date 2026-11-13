Rafael Márquez comienza a definir sus piezas para el primer capítulo de la eliminatoria ante Jamaica.
A un día del enfrentamiento en Kingston, el estratega mexicano perfila un once inicial en el que destacan nombres como, Santiago Giménez y Julián Quiñones, quienes serían los encargados de liderar el ataque tricolor. Además de Rodrigo Huescas.
Raúl Rangel se perfila para ocupar la portería del Tricolor, mientras que la línea defensiva estaría integrada por Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, lateral derecho Rodrigo Huescas.
En el mediocampo, Erik Lira y Luis Romo serían los encargados de darle equilibrio al equipo, con Gilberto Mora como una de las apuestas para generar futbol ofensivo y conectar con los atacantes.
Roberto Alvarado,Julián Quiñones acompañaría a Santiago Giménez en el frente de ataque, con la misión de encontrar los goles que le permitan a México tomar ventaja en territorio jamaiquino.
El Tricolor sabe que enfrentará a un rival que buscará aprovechar su condición de local y la intensidad de su gente, por lo que conseguir un resultado positivo en Kingston será fundamental para encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta.