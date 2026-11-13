Además, habría lluvias y fuertes vientos por la influencia de El Niño / Magnific

Aunque 2026 podría convertirse en uno de los años más calurosos registrados, México se prepara para una temporada con más frentes fríos de lo habitual

México podría enfrentar una temporada invernal más activa de lo habitual durante 2026 y los primeros meses de 2027, a pesar de que las temperaturas globales continúan alcanzando niveles históricos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la llegada de 56 frentes fríos al territorio mexicano, seis más que el promedio climatológico de 50, una situación que podría favorecer episodios de bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos en distintas regiones del país.

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El pronóstico coincide con un escenario climático internacional marcado por temperaturas elevadas. De acuerdo con el programa europeo de observación terrestre Copernicus, es prácticamente seguro que 2026 cierre con una temperatura media global superior en 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, convirtiéndose en el segundo año en alcanzar ese umbral, después de 2024. Sin embargo, este calentamiento no significa que desaparezcan las temporadas de frío ni que México esté exento de recibir masas de aire polar.

A este panorama se suma la presencia del fenómeno climático El Niño, que podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026 y modificar la circulación atmosférica en América del Norte. Según las previsiones del SMN, estas condiciones favorecerían el desplazamiento de sistemas frontales hacia territorio mexicano, especialmente durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando se espera la mayor actividad de la temporada.

México espera 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027 / Magnific

¿Habrá frío extremo en México durante el invierno 2026-2027?

Aunque el pronóstico contempla un mayor número de frentes fríos, esto no significa que todo el país vaya a registrar temperaturas extremas de manera permanente. La intensidad de cada sistema dependerá de las características de las masas de aire que lo acompañen, su trayectoria y las condiciones atmosféricas de cada región.

Los estados del norte y las zonas montañosas del centro del país suelen ser más vulnerables a los descensos importantes de temperatura durante el invierno, particularmente cuando ingresan masas de aire polar o ártico. En determinadas circunstancias, la interacción del aire frío con la humedad puede favorecer heladas, nevadas o tormentas invernales, principalmente en las regiones elevadas del territorio nacional.

Por ello, el SMN anticipa una temporada con mayor actividad frontal y condiciones potencialmente más húmedas en algunas zonas, pero todavía no es posible determinar con precisión cuántos episodios de frío extremo se registrarán ni las temperaturas mínimas que alcanzará cada entidad.

Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir los pronósticos de corto plazo, ya que estos permiten conocer con mayor precisión la intensidad y los efectos de cada frente frío conforme se aproxima al país.

El fenómeno de El Niño influirá en las condiciones del invierno en México / Magnific

¿Cuántos frentes fríos llegarán a México entre noviembre y febrero?

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada 2026-2027 contempla 56 sistemas frontales, una cantidad que supera en aproximadamente 12% el promedio climatológico de 50 registrado para el periodo de referencia 1990-2020.

La mayor concentración se espera entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, cuando podrían ingresar 32 frentes fríos, equivalentes a más de la mitad del total previsto para toda la temporada.

El calendario mensual anunciado por el SMN es el siguiente: Mes Frentes fríos previstos Septiembre de 2026 3 Octubre de 2026 7 Noviembre de 2026 8 Diciembre de 2026 9 Enero de 2027 8 Febrero de 2027 7 Marzo de 2027 6 Abril de 2027 6 Mayo de 2027 2 Total 56

Diciembre de 2026 sería el mes con mayor actividad, con nueve sistemas frontales previstos, seguido de noviembre y enero, con ocho cada uno. Febrero también podría presentar una actividad considerable, con siete frentes fríos.

La distribución mensual corresponde a una estimación estacional y puede modificarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas durante los próximos meses.

Los eventos de Norte pueden generar fuertes vientos y oleaje elevado / Magnific

¿Cómo afectará el fenómeno de El Niño al invierno en México?

Uno de los principales factores que influirán en el comportamiento del invierno será El Niño, un fenómeno natural caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, capaz de modificar los patrones de lluvia, temperatura y circulación de los vientos en distintas partes del planeta.

Los análisis meteorológicos indican que este fenómeno podría mantener una intensidad muy fuerte durante el cierre de 2026 y parte del invierno de 2027, favoreciendo cambios en la trayectoria de las corrientes atmosféricas que transportan humedad y masas de aire frío.

En México, estas condiciones pueden incrementar la probabilidad de precipitaciones en regiones del norte y centro, además de propiciar que algunos frentes fríos interactúen con sistemas cargados de humedad. Cuando esto sucede, pueden registrarse lluvias más intensas, descensos de temperatura y, bajo determinadas condiciones, tormentas invernales.

No obstante, los efectos de El Niño no son iguales en todo el territorio mexicano. Mientras algunas regiones pueden experimentar precipitaciones superiores al promedio, otras podrían presentar condiciones más secas o temperaturas diferentes a las habituales.

¿Qué estados podrían tener más lluvias y fuertes vientos durante el invierno?

El pronóstico del SMN señala que la interacción entre los frentes fríos y las condiciones atmosféricas asociadas con El Niño podría favorecer episodios de lluvia en el norte y centro del país, especialmente durante los meses de mayor actividad frontal.

Además, se prevé un incremento en la frecuencia de los llamados eventos de Norte, caracterizados por vientos intensos que afectan principalmente las zonas costeras del golfo de México.

"Aunado a lo anterior, se observa un incremento en la frecuencia de los denominados eventos de Norte, condición que podría ocasionar episodios con intensificación del viento, incremento en el oleaje y precipitaciones en zonas costeras del golfo de México", dio a conocer la dependencia en un comunicado.

Estos fenómenos pueden provocar condiciones adversas para la navegación, oleaje elevado y rachas de viento importantes, especialmente en zonas costeras de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán, dependiendo de la trayectoria e intensidad de cada sistema.

Las autoridades también advierten que las masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos pueden interactuar con la humedad atmosférica y favorecer la formación de tormentas invernales en el norte y noroeste del territorio nacional.

¿Por qué habrá frentes fríos si 2026 registra temperaturas récord?

El hecho de que el planeta experimente un calentamiento sostenido no impide que se produzcan episodios de frío intenso. La temperatura media global y las condiciones meteorológicas de una región durante algunos días son fenómenos relacionados, pero no equivalentes.

Copernicus informó que 2026 tiene una probabilidad extremadamente alta de convertirse en el segundo año calendario cuya temperatura media supere en más de 1.5 grados Celsius los niveles estimados para el periodo preindustrial de 1850 a 1900.

Esta situación refleja la tendencia de calentamiento del planeta, impulsada principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las variaciones naturales de la atmósfera continúan provocando cambios de temperatura, lluvias, nevadas y desplazamientos de masas de aire frío.

Por esta razón, un invierno con numerosos frentes fríos no contradice la existencia del calentamiento global, del mismo modo que un año especialmente cálido no significa que todas las regiones experimentarán temperaturas elevadas durante cada estación.