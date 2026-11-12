Conoce los horarios en los que podrían intensificarse las precipitaciones / Magnific

Protección Civil prevé chubascos, tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 45 km/h durante la tarde y noche

Después de varios días en los que las precipitaciones fueron escasas, las lluvias regresarán con mayor intensidad a la Ciudad de México este jueves 12 de noviembre, por lo que las autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar precauciones antes de salir de casa. El pronóstico contempla chubascos, posibles lluvias fuertes en puntos de la capital y actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las condiciones del tiempo cambiarán conforme avance el día. Durante la mañana se espera un ambiente fresco, cielo nublado y posibilidad de lloviznas aisladas; sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán condiciones favorables para precipitaciones de mayor intensidad.

Protección Civil prevé lluvias fuertes en CDMX durante la tarde de este jueves / Magnific

Además de las lluvias, el pronóstico incluye rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, situación que podría complicar los traslados y generar afectaciones en algunas vialidades. Por ello, se recomienda a los habitantes de la capital mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente si tienen previsto realizar actividades al aire libre o desplazarse durante las horas de mayor precipitación.

¿A qué hora comenzarán las lluvias fuertes en CDMX este jueves?

Aunque desde la mañana podrían presentarse algunas lloviznas, el periodo con mayor probabilidad de lluvias fuertes será entre las 15:00 y las 21:00 horas, de acuerdo con la previsión de Protección Civil. Durante ese intervalo podrían registrarse chubascos acompañados de descargas eléctricas en distintas zonas de la Ciudad de México.

Las autoridades estiman una acumulación de lluvia de entre 10 y 20 milímetros, aunque las condiciones podrían variar de una alcaldía a otra. Esto significa que no necesariamente lloverá con la misma intensidad en toda la capital, pues algunos sectores podrían registrar precipitaciones más abundantes mientras que otros presentarían lluvias ligeras o intermitentes.

Las precipitaciones podrían intensificarse entre las 15:00 y las 21:00 horas / Magnific

El horario previsto coincide con parte de la jornada de salida de oficinas, escuelas y centros de trabajo, por lo que los automovilistas y usuarios del transporte público deben considerar posibles complicaciones en sus recorridos. El pavimento mojado, la reducción de visibilidad y la acumulación de agua en puntos bajos son algunas de las condiciones que podrían presentarse durante las tormentas.

¿Cuál será la temperatura máxima y mínima en CDMX hoy?

A pesar del regreso de las lluvias, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, con referencia en la alcaldía Venustiano Carranza. Durante las primeras horas del día predominará el ambiente fresco, mientras que por la tarde las condiciones serán de templadas a cálidas antes de que las precipitaciones provoquen un descenso gradual del termómetro.

Para las 21:00 horas se prevé una temperatura cercana a los 16 grados Celsius, por lo que las personas que salgan durante la tarde y regresen por la noche deberán considerar llevar una chamarra o alguna prenda para protegerse del frío, además de un paraguas o impermeable.

El descenso continuará durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, cuando se espera una temperatura mínima aproximada de 13 grados Celsius alrededor de las 06:00 horas. Estas condiciones podrían sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas o durante los periodos en los que se presenten rachas de viento.

La CDMX tendrá chubascos, tormentas eléctricas y rachas de viento / Especial

¿Habrá viento fuerte durante las lluvias en la Ciudad de México?

La SGIRPC también contempla vientos de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, por lo que las precipitaciones no serán el único factor que deberán considerar los habitantes de la capital durante sus actividades.

Las rachas más intensas podrían representar un riesgo para objetos colocados en balcones, azoteas o espacios abiertos, especialmente si no están asegurados correctamente. Asimismo, la combinación de viento y lluvia podría dificultar la visibilidad de los conductores, motociclistas y ciclistas.

Por ello, las autoridades recomiendan asegurar objetos susceptibles de caer, extremar precauciones al circular por avenidas y evitar permanecer cerca de estructuras que puedan representar algún riesgo durante los episodios de viento intenso.

¿Qué hacer ante las lluvias fuertes y tormentas eléctricas en CDMX?

Ante el pronóstico para este jueves, Protección Civil recomienda consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante el día y generar alertas específicas para determinadas alcaldías.

Una de las principales recomendaciones es evitar cruzar calles o avenidas inundadas, tanto a pie como en automóvil, debido a que la profundidad del agua puede resultar difícil de calcular y representar un riesgo para las personas. También es importante reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia adecuada entre vehículos y prestar atención a posibles encharcamientos.

Durante las tormentas eléctricas, las autoridades piden no refugiarse debajo de árboles, ya que pueden representar un peligro ante la caída de rayos. Asimismo, se aconseja evitar espacios abiertos cuando se presenten descargas eléctricas y buscar resguardo en lugares seguros.