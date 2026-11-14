La Selección Mexicana regresa al ruedo tras una dura primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez. El Tricolor tendrá su primera gran prueba en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League vs Jamaica.
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Liga de Naciones CONCACAF
Jamaica vs México EN VIVO Concacaf Nations League: ¿Dónde ver al Tri de Rafa Márquez?
Aldo Jair Martínez Escalante
08:00 - 14 de noviembre de 2026
Actualizado a 08:04 - 14 de noviembre de 2026
Rafael Márquez buscará su revancha en su segunda convocatoria con la Selección Mexicana
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