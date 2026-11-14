Ricardo La Volpe con México en el Mundial de 2006 | MEXSPORT

El ex entrenador del Tricolor reconoció que nunca tuvo algún problema dentro de la concentración

Ricardo Antonio La Volpe volvió a protagonizar un ‘picante’ cruce en un programa, ahora contra el exfutbolista argentino Óscar Ruggeri. El exentrenador de la Selección Mexicana fue señalado de ser ‘malo’ con sus jugadores durante su etapa en el Tri, situación que desmintió al instante.

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¿Qué pasó con La Volpe y Ruggeri?

Durante un reconocido programa de debate futbolístico, las dos personalidades argentinas tuvieron un choque, esto después de que le preguntaran a La Volpe si era amigo de los jugadores o no. El estratega aseguró que tenía distintas relaciones, por lo que fue señalado de ser malo con sus futbolistas.

Era bravo el tema, yo fui muchas veces a verte con la Selección y los tratabas mal, yo te escuchaba las cosas que decías, estabas porque el mexicano te tenía miedo”, declaró Ruggeri.

Fonseca y La Volpe en un entrenamiento con México | MEXSPORT

Ante las acusaciones en su contra, el ahora analista señaló que estas no eran reales, pues estuvo cuatro años al frente de la Selección Mexicana y, según sus palabras, ‘nunca tuvo una discusión’.

Estuve cuatro años con la Selección Mexicana, me aguantaron cuatro años y nunca tuve una discusión, no digas eso”, contestó La Volpe.

La Volpe como entrenador en México | MEXSPORT

¿Cómo fue la etapa de La Volpe con México?

El técnico argentino llegó al banquillo del Tricolor a finales de 2002, luego de dejar su cargo como entrenador del Toluca. Así inició el proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Alemania 2006, después de su participación en Corea-Japón 2002 bajo el mando de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

La Volpe dirigió a México en un total de 71 partidos: consiguió 38 victorias, 15 empates y sufrió 18 derrotas. Bajo su mando, el Tri obtuvo la Copa Oro de 2003, tras derrotar a Brasil. Por su parte, es uno de los técnicos con más triunfos en las eliminatorias mundialistas, con 18 victorias, además de registrar una racha de 14 duelos sin conocer la derrota.