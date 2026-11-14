El portero de las Chivas apunta a seguir siendo el titular de la Selección Mexicana

Raúl Rangel ha vivido en los últimos meses una montaña rusa bajo los tres postes. El guardameta de Chivas pasó de recibir elogios por sus actuaciones con la Selección Mexicana a convertirse nuevamente en blanco de críticas después de una equivocación, situación que Jorge Campos consideró injusta.

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El histórico portero mexicano salió en defensa del ‘Tala’ y reconoció sentirse orgulloso de lo que ha conseguido el arquero rojiblanco, especialmente por sus actuaciones en el representativo nacional.

Campos recordó que, tras disputar varios partidos con México, Rangel fue señalado por un error en un encuentro posterior, algo que provocó un cambio radical en la percepción sobre su desempeño.

Hace un mes, cuando jugó con la Selección, era nuestro héroe, era el mejor. Para mí fue el mejor jugador de la Selección y se me hizo injusto todo lo que hablaron después”, expresó.

Jorge Campos en estadio | IMAGO7

El exguardameta señaló que los errores forman parte de la posición y que ningún portero está exento de equivocarse, por lo que pidió valorar el trabajo que ha realizado el futbolista de Chivas.

Como portero te vas a equivocar. Siempre estás pensando en no equivocarte, en que no te metan gol en un partido importante, pero él hizo cosas increíbles. Como portero, me sentí orgulloso de lo que hizo”, añadió.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

Campos también destacó algunas de las intervenciones que Rangel realizó con el combinado mexicano, asegurando que fueron atajadas que incluso a los porteros retirados les habría gustado protagonizar.

Gracias a él y a sus dos o tres atajadas increíbles pudimos mantenernos en la pelea. Yo veía esas intervenciones y pensaba: ‘Wow, a todos los porteros que ya estamos retirados nos hubiera encantado estar ahí y hacer una atajada como esa’”.

Error de Tala Rangel y Estados Unidos se adelanta ante México | MEXSPORT

Finalmente, el histórico arquero pidió respaldar al guardameta rojiblanco en esta nueva etapa, luego de que recuperara su lugar en la Selección Mexicana.

Ahora regresa otra vez, está recuperando su nivel y vuelve a la Selección. Para mí, sigue siendo el mejor y hay que apoyarlo al cien por ciento, porque puso el nombre de México muy en alto”, sentenció.