El dorsal número 10 de la Selección Mexicana tiene nuevo dueño. Alexis Vega decidió cederle el emblemático número a Gilberto Mora confirmado por Rafael Márquez en conferencia de prensa.
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Con el tema del número 10, de él salió que se lo cedía a Mora, eso habla muy bien de él. Yo le di la prioridad por lo que es Alexis Vega, muy contento de la plática que tuvimos, esto genera una buena relación”, expresó Márquez.
El estratega del Tricolor explicó que durante una plática que tuvo con Alexis Vega, después de que el propio jugador declaró que analizaba su continuidad en el Tri.
El técnico reconoció la actitud de Vega y destacó la buena comunicación que existe entre ambos.
Y es que al tiempo que permitió que Gilberto Mora portara un dorsal que representa historia y responsabilidad en el futbol mexicano.
Así, Mora tendrá la oportunidad de lucir el número 10 en el compromiso ante Jamaica, mientras que el gesto de Alexis Vega refleja el respaldo de los futbolistas de experiencia hacia las nuevas generaciones del Tricolor.